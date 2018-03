Pub

Decorre esta tarde no Parlamento da Catalunha o debate de investidura de Jordi Turull.

A CUP, a terceira força independentista do Parlament, anunciou pouco antes do início do debate de investidura de Jordi Turull que iria abster-se na votação. O que significa que o ex-conselheiro não conseguirá a maioria absoluta (68 votos) que precisava para ser eleito esta quinta-feira presidente da Generalitat.

O bloco independentista - composto por Junts per Catalunya, ERC e CUP - tem 70 deputados. A questão é que não pode contar com os votos de Carles Puigdemont e Antoni Comín, que se encontram exilados em Bruxelas (ao contrário do que acontece com Oriol Junqueras e Jordi Sànchez, ambos detidos, que foram autorizados a delegar o seu voto), o que deixa o bloco com 68 votos úteis. Sem os quatro deputados da CUP, Turull só conta com o apoio de 64 deputados, um a menos que os 65 da oposição.

Falhada esta primeira votação, Turull poderá submeter-se a uma segunda votação, caso hoje consiga mais votos a favor do que contra. O que poderá acontecer caso CatComú-Podem (oito deputados) decida também abster-se. Numa segunda votação, que tem lugar 48 horas depois da primeira, basta uma maioria simples.

Outra grande incógnita é o que acontecerá amanhã a Jordi Turull, que terá de se apresentar em Madrid perante o juiz Pablo Llarena, do Supremo, para que seja revista a sua medida de coação. O ex-conselheiro encontra-se em liberdade depois de ter pago fiança e teme-se que possa ser reenviado para a prisão.

Esta possibilidade foi aliás o que levou ontem o presidente do Parlament a contactar todos os partidos por telefone de forma a marcar a sessão de investidura para hoje. Inicialmente, antes de ser conhecida a convocatória do tribunal, o plano de Roger Torrent era começar hoje a audição dos partidos e provavelmente marcar a sessão de investidura para a próxima semana.

Turull é o terceiro candidato à investidura desde as eleições de 21 de dezembro - depois de Carles Puigdemont e Jordi Sànchez (o primeiro está em Bruxelas e o segundo preso) - mas esta é a primeira sessão de investidura que se realiza, já que as outras adiadas e suspensas.