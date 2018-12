Cuba vai disponibilizar acesso total à Internet aos seus cidadãos nos telemóveis

A visita oficial do presidente Xi Jinping já é uma vitória para Portugal, seja no campo político e diplomático, seja no económico. Desde 2010 que Portugal não recebia um presidente da República Popular da China. Esta visita, que está a decorrer até hoje, quarta-feira, acontece em vésperas de serem celebrados os 40 anos desde que foram retomadas as relações diplomáticas entre os dois países.