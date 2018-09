"Cruel e desumana": países de origem reagem à separação de famílias migrantes

"É uma política cruel e desumana", disse o chefe da diplomacia mexicano, Luis Videgaray, reagindo às imagens da separação de pais e filhos migrantes nos EUA.

Alegando que o "México reconhece e respeita a soberania dos EUA" e "em nenhum momento promove a imigração ilegal", o ministro disse contudo que "não podemos ficar indiferentes a um facto que viola os direitos humanose deixa as crianças numa situação de vulnerabilidade".

Numa conferência de imprensa, Videgaray deixou ainda a um apelo para que seja posto um fim a estes procedimentos, "independentemente da motivação jurídica e política que tenha".

Entretanto, o presidente norte-americano, Donald Trump, está a participar num evento em Washington e já falou do México e dos migrantes. "O México não faz nada por nós", afirmou. "Eles podiam acabar com isto. Eles têm leis muito, muito fortes. Experimentem ficar no México por um par de dias e vejam quanto tempo isso dura, ok?", disse Trump.

O México diz ter registado 25 casos de separação de famílias mexicanas, indicando que a maioria dos menores foram repatriados mas pelo menos sete encontram-se em albergues nos EUA. A maioria das famílias separadas são da Guatemala, Honduras e El Salvador, acrescentou.

Guatemala

Num comunicado, a chefe da diplomacia da Guatemala, Sandra Jovel Polanco, faz um balanço do que o seu governo tem feito no apoio aos migrantes, sem criticar abertamente os EUA. O presidente Jimmy Morales é por vezes apelidado do "Donald Trump da América Latina", tendo ambos os líderes já discutido o tema da imigração pessoalmente.

No comunicado, a ministra diz que o país "continua no processo de fortalecimento e ampliação da rede consular, especialmente nos EUA e México" e que trabalha "para que se continue a velar pelo respeito da dignidade e dos direitos humanos" dos que procuram migrar para os EUA.

Segundo Jovel, dados preliminares indicam que há 465 crianças da Guatemala separadas das famílias na fronteira dos EUA. Estas estão em abrigos "onde estão a receber o melhor tratamento possível".

O seu governo enviou uma nota ao Departamento de Estado "pedindo ajuda" para ajudar a identificar outros menores e resolver a situação, indicando que a Guatemala está a pedir "respeito e que haja preocupação com as crianças".

Honduras

O presidente das Honduras, Juan Orlando Hernandez, discutiu o tema num encontro com o secretário de Estado norte-amcericano, Mike Pompeo, na segunda-feira, em Washington.

Depois, escreveu uma mensagem no Twitter: "Manifestei a minha preocupação pela separação das famílias na fronteira, que viola o princípio universal do interesse superior da criança assim como o futuro de milhares de tepesianos [nome dado a quem beneficía de estatuto de proteção temporário, vem das iniciais TPS) que merecem ser considerados para um estatuto migratório permanente".

El Salvador

O governo de El Salvador também já reagiu à política migratória dos EUA. Diante da "difícil" situação, o governo "faz um veemente apoio às autoridades norte-americanas para que não continuem com a separação das famílias e que atuem tendo como base o interesse superior" das crianças, independentemente da condição migratória dos pais.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a separação dos filhos dos pais "leva a uma violação dos direitos humanos, assim como o aumento da vulnerabilidade". E pede que os pais tenham acesso a informação sobre onde estão os filhos e em que condições, dizendo que os menores estão a ser epostos a "condições adversas que, seguramente, terão consequências na sua saúde física e desenvolvimento psicossocial a longo prazo".