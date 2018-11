Trump cancela reunião com Putin devido à crise com a Ucrânia

"Com base no facto de os navios e os marinheiros não terem sido devolvidos à Ucrânia por parte da Rússia, decidi que o melhor para todas as partes interessadas é cancelar a minha reunião agendada na Argentina com o presidente Vladimir Putin. Aguardo com expectativa por uma cimeira importante assim que esta situação esteja resolvida!" Foi com esta mensagem no Twitter que o presidente dos EUA anunciou que já não vai encontrar-se com o homólogo russo.

Ainda hoje o Kremlin tinha confirmado a reunião entre os dois líderes durante a cimeira do G20 em Buenos Aires.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As tensões entre a Rússia e a Ucrânia voltaram a subir após a Rússia ter aberto fogo na tarde de domingo contra duas vedetas e um rebocador ucranianos que, na sua versão, estariam nas suas águas territoriais, perto da Crimeia, para forçá-los a parar. A Ucrânia afirma que o ataque ocorreu em águas neutras, depois de Moscovo decidir fechar o estreito de Kerch, para impedir o acesso de navios ucranianos no mar de Azov.

Na sequência do incidente, um tribunal em Simferopol, na Crimeia - território anexado pela Rússia em 2014 -, impôs dois meses de prisão preventiva aos 24 marinheiros. Os tripulantes dos navios aguardam julgamento, acusados de terem entrado ilegalmente em território russo.