Criminoso que fugiu da prisão de helicóptero foi visto. E voltou a escapar à polícia

Mais de três semanas depois de ter fugido de helicóptero da prisão Réau na região francesa de Seine-et-Marne, com a ajuda de três elementos armados, Redoine Faïd foi reconhecido pelas autoridades policiais em Piscop, 18 quilómetros a norte de Paris, mas conseguiu voltar a fugir.

Faïd, 46 anos, foi esta terça-feira identificado pelas autoridades como uma das duas pessoas que seguiam no interior de um carro posteriormente abandonado e que continha explosivos, perto de uma estação de serviço.

A polícia fez soar os alarmes depois de ver o veículo acelerar e perseguiu-o até um parque de estacionamento subterrâneo num centro comercial nos arredores de Sarcelles, onde a viatura foi encontrada mas já sem pessoas lá dentro. Uma fonte policial disse a jornalistas franceses que seis pacotes de plástico de explosivos e matrículas falsas foram encontrados na bagageira.

Mais tarde, análises de DNA confirmaram que as impressões digitais deixadas no interior do veículo coincidiam com as de Faïd, que estava a cumprir uma sentença de 25 anos de prisão por diversos crimes, incluindo uma tentativa de assalto em 2010 em que um polícia morreu.

O criminoso em fuga tem sido procurado desde 1 de julho, quando cúmplices fortemente armados o levaram para fora da prisão, no momento em que estava no quarto das visitas com o seu irmão, Brahim. Esta foi a segunda vez que ele saiu da prisão, depois de, em 2013, escapou de uma cadeia perto de Lille, tendo sido capturado seis semanas depois em Paris.

A ministra da Justiça francesa, Nicola Belloubet, deveria ter apresentado na terça-feira, no parlamento, um relatório sobre falhas de segurança na prisão em que Faïd estava detido, mas não pôde fazê-lo porque a Assembleia Nacional está focada numa investigação ao presidente gaulês Emmanuel Macron.

Entretanto, o primeiro-ministro Édouard Philippe disse à RTL que "as forças policiais estão totalmente mobilizadas para encontrar" o criminoso. "Sabemos que ele é perigoso e sabemos que está determinado", acrescentou.