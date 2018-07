Criminoso foge da prisão de... helicóptero

Uma fuga digna de um filme. Redoine Faïd, 46 anos, fugiu este domingo de uma prisão francesa de... helicóptero, avança a France 3 .

O Ministério da Justiça confirmou a fuga do assaltante de bancos, adiantando que esta "demorou apenas alguns minutos", e que aconteceu sem feridos ou reféns.

O criminoso, que já é reincidente na arte da fuga de estabelecimentos prisionais, sendo a segunda vez que se evade de um, teve a ajuda de três cúmplices armados que aterraram o helicóptero no pátio da prisão de Réau, em Seine-et-Marne, e retiraram Redoine Faïd da sala de visitas.

A fuga ocorreu por volta das 11:20 locais. Redoine ​​​​estava em regime de isolamento, mas sem medidas adicionais de segurança.

A televisão France 3 adianta ainda que o aparelho foi encontrado incendiado a cerca de 60 quilómetros da prisão, em Gonesse (Val-d'Oise). Os fugitivos puseram-se em marcha num renault Megane preto em direção à auto-estrada A1.

"Todos os meios foram mobilizados para localizar o fugitivo", afirmou uma fonte do Ministério do Interior francês, acrescentando que foram "imediatamente alertadas" todas as unidades territoriais da polícia judiciária e da polícia militarizada, assim como os "dispositivos coordenados de controlo e interceção", "tendo em conta a perigosidade do fugitivo e dos seus possíveis cúmplices".

Em abril passado, o criminoso tinha sido condenado a 25 anos de cadeia pela tentativa de assalto a uma carrinha de valores levada a cabo em 2010, na qual acabou por matar a polícia municipal Aurélie Fouquet. Em 2017, voltou a ser condenado a 10 anos de prisão por ter fugido do estabelecimento prisional de Lille-Séquedin, em 2013, lê-se na Europe1 .

Em 2009, Redoine escreveu um livro - "Braqueur : Des cités au grand banditisme" - sobre como foi crescer nos subúrbios criminosos de Paris e como isso o levou a viver do crime.