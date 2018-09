Crime resolvido pelo Twitter era, afinal, ficção

Notícias falsas vs. verdadeiras no Facebook. Quais foram as mais vistas?

"Polícia. Acabei de resolver um crime através do Twitter e vocês têm de tomar conta do assunto imediatamente. Há alguns dias, @jor_g_t (no centro da foto) morreu, e o caso foi encerrado como suicídio, mas foi um homicídio e posso demonstrá-lo. O assassino está na foto".

Foi Mr. Brightside, utilizador espanhol do Twitter, quem fez a denúncia. Em mais de 100 mensagens, parecia ter desvendado o que dizia ser um caso de homicídio. E até recebeu resposta da polícia espanhola. "A sua pesquisa confirma o relatório dos nossos investigadores", escreveu a Polícia na mesma rede social. Mas a história, que recebeu mais de dois milhões de interações, era, afinal, ficção.

Vários pormenores fizeram com que a história parecesse real, pelo que milhares de pessoas partilharam os tweets, achando que Modesto García (Mr. Brightside) tinha, efetivamente, desvendado um crime.

No entanto, o autor da mensagem, de 31 anos, inventou toda a história para entrar numa competição criada pelo Twitter em Espanha, na qual os utilizadores são desafiados a contar uma história através de uma sequência de tweets. O que Modesto não esperava era que a história se tornasse viral.



A resposta através do Twitter oficial da Polícia deu credibilidade ao relato, mas, no final do tweet, lia-se a hashtag #FeriadelHilo, o que fez com que os mais atentos percebessem que se tratava de ficção.

Dois dias depois de a história ser publicada, Modesto revelou que tinha inventado tudo e que não tinha pedido a colaboração das autoridades espanholas. Citado pela BBC, explicou que foi iniciativa da Polícia, o que deu muita credibilidade à narrativa.

O mistério do crime



Fotos manipuladas, perfis de Twitter falsos, um suicídio que afinal era um homicídio. Foram estes os principais ingredientes da história que convenceu muitos milhares de espanhóis. Aconteceu em Barcelona e tinha Jorge A. no centro da história, na qual o protagonista, de 30 anos, se tinha mudado de Bilbau para Barcelona. Modesto teria ficado muito intrigado com a notícia do suicídio do jovem, o que o levou a investigar a sua morte. E fez o primeiro tweet com uma foto que teria sido publicada por Luís, amigo de Jorge, após a sua morte.



Seguiram-se dezenas de tweets inventados, envolvendo vários perfis falsos, mensagens de WhatsApp, um artigo de jornal sobre a suposta morte. Os dois homens que surgem ao lado da vítima foram investigados, e o autor publicou mesmo conversas com ambos. Entretanto surgiu um novo suspeito. E indícios de uma relação poliamorosa.



Dois dias depois de terminar a história, Modesto contou a verdade. Nenhuma das pessoas que aparece na foto é real, diz a BBC. O autor juntou virtualmente os rostos dos amigos para criar as personagens. E adicionou detalhes na imagem através do Photoshop. Para que as contas dos utilizadores parecessem verdadeiras, fez inúmeros tweets, mas cometeu um erro: criou-as todas no mesmo dia, o que também levantou suspeitas relativamente à veracidade da história.



"As pessoas escreveram-me do Brasil, Equador, República Dominicana, Peru...", contou Modesto. Muitas acreditavam que era verdade, enviavam condolências e insultavam o suspeito. Segundo o autor, esta não era uma experiência de notícias falsas, mas o espanhol acaba por refletir sobre o tema: "A moral da história é: Não acredite em tudo o que lê na internet".



Só na sexta-feira será conhecido o vencedor da competição criada pelo Twitter.