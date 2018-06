Pub

Militares dos Estados Unidos e mergulhadores britânicos estão no local. Equipas de resgate vão fazer perfuração e criar entrada alternativa para chegar ao grupo de 13 pessoas

Trinta militares dos EUA e mergulhadores britânicos juntaram-se às operações de busca e salvamento de 12 crianças e adolescentes e do seu treinador de futebol, presos numa gruta no norte da Tailândia.

Há cinco dias que se crê que o grupo esteja dentro da complexa rede subterrânea de Tham Luang, situada na província de Chiang Rai, perto da fronteira com a Birmânia e do Laos. As chuvas de monção têm sido tão intensas que o nível das águas obrigaram à suspensão das operações por parte de mergulhadores britânicos.

Foi mais um revés para os familiares, que ontem tinham esperança num resgate rápido após a instalação de bombas de água.

Instalação de bombas de água REUTERS /Soe Zeya Tun

No entanto, a Marinha tailandesa - que tem no local a sua unidade de elite - informou que só quando o nível de água baixar é que os mergulhadores podem voltar a intervir.

A equipa de resgate vai criar uma entrada alternativa ao tentar perfurar um poço na gruta, informou o major tailandês Buncha Duriyapan.

Militares dos EUA juntaram-se à operação EPA /PONGMANAT TASIRI

Nos primeiros dias de busca não foi encontrado vestígio algum do grupo dentro da gruta, mas as autoridades mostram-se otimistas quanto ao destino dos jovens futebolistas.

À entrada de Tham Luang, uma placa adverte os visitantes para não entrarem durante a estação das chuvas, entre julho e novembro.