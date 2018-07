Crianças desaparecidas em gruta da Tailândia foram encontradas

Cinco dias desaparecidos. As imagens da operação de resgate das crianças na Tailândia

Os doze rapazes e o treinador desaparecidos numa gruta da Tailândia há mais de uma semana foram encontrados com vida. A informação foi avançada pelo governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, segundo a Associated Press.

Os rapazes, de uma equipa de futebol, foram encontrados na mesma gruta onde desapareceram há nove dias, situada na província de Chiang Rai, perto da fronteira com a Birmânia e do Laos.

© EPA/ROYAL THAI ARMY

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo Osottanakorn, os 13 rapazes - com idades entre os 11 e os 16 - foram encontrados com "sinais de vida", pelos especialistas da marinha tailandesa, mas a "operação [de resgate] ainda não acabou". Tinham ficado presos dentro do complexo de grutas de Tham Luang por causa de uma inundação.

As chuvas de monção têm sido tão intensas que o nível das águas subiu no complexo e dificultou também as operações de resgate, que duravam há vários dias e envolveram trinta militares dos EUA e mergulhadores britânicos.