Um rapaz, de 13 anos, ficou preso no sistema de esgotos de Los Angeles. As autoridades iniciaram uma intensa busca e a criança foi resgatada 12 horas depois. "Pensei que ia morrer", admitiu Jesse Hernández

Jesse Hernández, de 13 anos, estava a brincar com outras crianças quando caiu num cano de esgoto em Griffith Park, Los Angeles, nos EUA. Após a queda de oito metros, a criança foi levada pelas águas do sistema de esgotos da cidade. 12 horas depois foi resgatada.

O acidente aconteceu no domingo de Páscoa quando a família a fazer um piquenique. Jesse Hernández e alguns primos passaram por uma vedação e tiveram acesso a um prédio abandonado perto do parque Travel Town. O menino foi encontrado na manhã de segunda-feira.

"Estava a brincar e não me apercebi do pequena tábua de madeira, pisei-a e acabei por cair. A corrente levou-me", relatou Jesse Hernández à estação de televisão CBS2 News. A criança ficou em contacto com água não tratada e não tinha como pedir ajuda. Na queda, perdeu o telemóvel que estava na sua posse.

O alerta foi dado pelas crianças que ligaram para o número de emergência. As autoridades desencadearam então uma intensa busca pelos canos subterrâneos com a ajuda de câmaras instaladas em dispositivos flutuantes.

Elementos dos serviços de emergência procuraram ao longo de 731 metros de canos de esgotos até que uma pista os levou a Jesse Hernández. Nas imagens captadas por uma câmara viram marcas escuras nas paredes do cano repleto de água, deixadas pelas mãos da criança quando era levada pela corrente.

"Parei aí porque o túnel começou a ficar mais estreito e levantei-me rápido", contou. Terá sido nesse momento que colocou as mãos nas paredes do cano de esgoto.

"A primeira coisa que ouviram foi: 'Socorro'", afirmou Adel Hagekhalil, do departamento de saneamento da cidade, citado pelo The Guardian. Hernández saiu do cano de esgoto através de uma mangueira atirada pelas autoridades. Recebeu logo tratamento médico e pediu um telemóvel para contactar a família. "Ele e a família estavam felizes", disse Hagekhalil. Também a equipa de resgate não escondeu a alegria no momento em que conseguiram resgatar o menino.

Mais de 100 pessoas estiveram envolvidas na operação de salvamento. "Nunca perderam a esperança e queriam levar Jesse de volta à sua família".

Brian Humphrey, porta-voz da corporação de bombeiros de Los Angeles destacou a luta do rapaz pela sobrevivência. "Qualquer local subterrâneo, particularmente um que envolva resíduos, pode produzir gases tóxicos e, por isso, o ar respirável é um elemento-chave", disse Humphrey. "As hipóteses de alguém cair num cano de esgoto e sobreviver são pequenas", disse Humphrey.

"Foi um milagre da Páscoa", afirmou Adel Hagekhalil, líder do departamento de saneamento da cidade

"Pensei que ia morrer", admitiu Jesse Hernández ao recordar as horas que esteve preso no esgoto.

