Criança pede ao carteiro para entregar carta ao pai que está "no céu". E recebe resposta comovente

"Senhor carteiro, pode entregar isto no céu para o aniversário do meu pai? Obrigado", lê-se no envelope do postal de aniversário que Jase Hyndman escreveu. O pedido do menino, de 7 anos, não deixou o serviço de correios do Reino Unido, o Royal Mail, indiferente. A criança recebeu uma resposta comovente, que se tornou viral na internet.

Todos os anos, Jase e a irmã Neive, de 10 anos, assinalam o aniversário do pai desde que ele morreu em maio de 2014. Desta vez, o menino decidiu escrever uma carta dirigida ao pai, mas com um pedido especial ao carteiro. Na passada quarta-feira, a criança recebeu a resposta inesperada dos serviços postais do Reino Unido.

"Querido Jase, enquanto entregávamos a tua carta deparámo-nos com algumas dificuldades. Por isso, gostava de aproveitar esta oportunidade para te contar como conseguimos entregar a carta ao teu pai, que está no céu. Foi um desafio difícil o de ter de evitar as estrelas e outros objetos galáticos no percurso até ao céu", lê-se na carta que Jase Hyndman recebeu na semana passada.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Apesar de tudo, asseguramos-te que este importante postal foi entregue. A prioridade do Royal Mail é entregar as cartas dos nossos clientes de forma segura e eu sei o quão importante era esta carta para ti", conclui a missiva, assinada por Sean Milligan, gerente do departamento de entregas do Royal Mail.

A resposta dos serviços de correio Royal Mail © Facebook Teri Copland

Uma história que está a comover o mundo depois de Teri Copland, a mãe da criança, a ter partilhado no Facebook. Na rede social divulga o pedido que o filho fez ao carteiro, bem como a resposta do Royal Mail, e fez um agradecimento público. "Não consigo descrever o quão emocionado ele ficou ao saber que o pai recebeu a carta. Vocês restauraram a minha fé na humanidade", escreveu Coplan. A publicação já teve mais de 270 mil partilhas.

O gesto do funcionário de Sean Milligan também mereceu um elogio por parte do Royal Mail. Ao Huffington Post, um porta-voz do serviço de correios do Reino Unido afirma que a carta a Jase os emocionou. "Estamos muito orgulhosos de Sean pela resposta que deu para mais conforto ao Jase e à sua família. Era a única coisa que poderíamos fazer para que Jase soubesse que a carta não tinha sido ignorada".