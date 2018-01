Pub

A imagem do miúdo com algemas correu mundo e a ação das autoridades escolares e da polícia gerou discussão.

Um rapaz de sete anos foi detido e algemado, depois de ter agredido uma professora na Coral Way K-8 Center, em Miami, segundo a televisão 7News Miami. A imagem do miúdo com algemas correu mundo e o ação das autoridades escolares e da polícia gerou discussão.

O pai da criança questionou a atitude da polícia no incidente: "Ainda estamos a sofrer, isso é uma loucura. É algo que afeta a nossa família, os nossos amigos. Eu sei que o que o meu filho fez foi errado, e ele será punido pelo que ele fez. Mas o que o policial fez depois é inacreditável."

De acordo com autoridades policiais e oficiais da escola, a agressão aconteceu no intervalo, quando o menino não gostou que a professora lhe dissesse para parar de brincar com a comida. A criança atacou a professora repetidamente golpeando-a nas costas. Ainda de acordo com o relatório, a professora conseguiu segurar a criança, mas esta continuou a dar murros e pontapés e agarrando os cabelos da professora.

O incidente aconteceu na sexta-feira passada e ficou registado nas câmaras de segurança da escola e em muitos dos telemóveis dos alunos, perplexos com a detenção do miúdo, que foi depois levado para o Nicklaus Children's Hospital em Miami para avaliação.

De acordo com os funcionários, as autoridades estavam a seguir o protocolo quando algemaram a criança. Mesmo assim os pais do menino acreditam que "há um problema no caso" e que estavam em choque com a atitude da polícia.