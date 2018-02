Pub

Menina estava sozinha no exterior do apartamento e foi encontrada pela mãe

Uma menina de dois anos, Wynter Parker, foi encontrada inanimada pela mãe à porta de casa em Akron, no Estado norte-americano do Ohio, numa altura em que as temperaturas oscilavam entre os onze e os sete graus negativos, na passada sexta-feira.

Segundo a CBS, a criança acabou por não resistir ao frio e morreu já no hospital pediátrico de Akron, ainda que a mãe tenha chamado imediatamente os serviços de emergência. De acordo com a imprensa local, a menina veio para a rua numa altura em que o pai, que trabalha por turnos e teria estado a trabalhar durante a noite, adormeceu. A mãe tinha saído durante algumas horas e foi ela quem encontrou a filha no alpendre de casa, praticamente congelada.

A polícia está a investigar, mas até ao momento não foi feita qualquer acusação. Os vizinhos, porém, questionam como foi possível não dar pela falta da criança e por que razão a menina acabou por ficar horas sozinha ao frio. "Espero que descubram o que aconteceu à criança e se houve delito ou não", disse um vizinho, que quis permanecer anónimo, à imprensa local.