Inglaterra. Criança de 3 anos vítima de ataque com ácido. Polícia procura três homens

Uma criança de 3 anos ficou com queimaduras graves no rosto e num dos braços depois de ter sido vítima do que as autoridades suspeitam ter sido um ataque com ácido numa loja em Tallow Hill, na região de Worcester, Inglaterra. A polícia britânica deteve um homem e divulgou imagens de outros três, pedindo ajuda para os identificar.

"Neste momento, estamos a tratar este caso como um ataque deliberado a um rapaz de 3 anos. O incidente vai, com razão, chocar a comunidade local e gostaria de assegurar que estamos a realizar uma investigação completa para identificar os responsáveis", disse o superintendente chefe Mark Travis, num comunicado.

O ataque ocorreu neste sábado, perto das 14.15, numa loja Home Bargains, no Retail Park de Shrub Hill. Um homem de 39 anos, de Wolverhampton, foi detido por conspiração para cometer graves danos corporais e permanece sob custódia policial.

"Neste momento, os motivos do ataque não são claros. Os agentes estão a trabalhar para descobrir exatamente o que aconteceu e qual foi a substância envolvida", acrescentou, dizendo que os três homens na foto têm "informações vitais" para a investigação. "Tenho a certeza de que alguém os vai reconhecer e peço a qualquer pessoa com informações que entre em contacto connosco com urgência", concluiu.

O deputado Robin Walker, eleito por Worcester, descreveu o incidente como "terrível" à BBC. "O choque deve ser universal. É simplesmente chocante ver que alguém é responsável por um ataque desse tipo a uma criança", afirmou, lembrando que tem havido discussão no Parlamento britânico para endurecer as sentenças em casos de ataques com ácido. "Mas particularmente preocupante por ser uma criança pequena", referiu.

O Reino Unido tem um dos mais elevados índices de ataques com ácido do mundo. Entre novembro de 2016 e abril de 2017, foram registados 400 ataques do género no país. Uma média de dois ataques por dia, revelava a imprensa britânica em dezembro do ano passado.

A CNN, já em janeiro deste ano, revelou que, só em Londres, foram registados 465 ataques em 2017 - seis vezes mais do que em 2012. Esta é uma arma cada vez mais usada por gangues, segundo a mesma fonte, sendo certo que mais de 75% dos ataques e 60% das vítimas são jovens entre 10 e 29 anos e 71% dos atacantes e 72% das vítimas são do sexo masculino.