Cosmin, o rapaz de 15 anos que ganhou 200 mil euros na lotaria

Cosmin Rotariu dá pulos de felicidade, enquanto vai repetindo aos jornalistas: "Estou muito contente!" E não é para menos, aos 15 anos viu-se de repente com 200 mil euros no bolso, por a sua fração da Lotaria del Niño ter sido premiada. O numero da sorte: 37142.

À porta da administração da lotaria do bairro de Gràcia, em Barcelona, vai repetindo a sua felicidade a quem lhe pergunta como se sente, diz que até sente o corpo a tremer: "Não sei o que vou fazer com o dinheiro. Não tenho ideia. Logo vejo o que compro", diz o jovem romeno, que chegou à cidade espanhola com os pais há 10 anos, citado pelo El País .

No meio de tanta euforia, lá vai dizendo que se calhar poderá comprar um novo telemóvel e, a remeter para o futuro, porque não investir num pequeno apartamento? Mas tem uma certeza: "Aos meus pais, comprarei qualquer coisinha."

Cosmin Rotariu vive mesmo em frente ao prédio onde está instalada a administração da lotaria que sorteou o El Niño. Mas não poderá levantar a sua fortuna sozinho, porque é menor de 18 anos. Terá de ser acompanhado pelos pais.

Conta que nunca tinha jogado, só "nos rasca-rasca", uma espécie de raspadinha. O pai, engenheiro, a mesma profissão que o filho quer seguir, está igualmente nas nuvens com a notícia, mas fala com tranquilidade. "Estou muito feliz! Isto dá para lhe assegurar um bom futuro. Mas o importante é que estamos todos saudáveis, felizes, a viver num bom local e muito bem com os vizinhos", afirma Valerio.

"Muita gente fica louca com dinheiro. Amanhã é dia de trabalhar e em breve vou visitar a minha mãe à Roménia. O dinheiro é para garantir um bom futuro para os meus filhos", diz ao El Mundo.

Foi a mãe de Cosmin quem comprou no Natal uma fração do El Gordo que também estava premiada. O dinheiro recebido, pouco, foi investido na Lotaria del Niño. A escolha do número obedeceu a uma regra, conta o pai, para que tivesse a data de nascimento da mãe de Cosmin. O mais parecido que estava disponível era o 37142. Não hesitaram. Gastaram 20 euros e vão receber 200 mil.

O telemóvel não para de tocar. Os amigos estão a vê-lo na televisão e querem felicitá-lo. E Cosmin vai tirando selfis para que a sua namorada acredite na boa sorte que lhe bateu à porta.