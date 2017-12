Pub

Parque apenas admite reentradas. Não é claro o tempo que demorarão a ser reabertas todas as atrações

Cortes de energia na Disneyland em Anaheim, Califórnia, EUA, causaram esta quarta-feira vários problemas no parque. Várias pessoas, inclusivamente, terão ficado presas em atrações, de acordo com vários meios de comunicação norte-americanos.

De acordo com o Los Angeles Times, a falta de energia durou cerca de uma hora, com vários visitantes a precisarem de ajuda para saírem das atrações. A grande maioria das atrações ficou a funcionar, não havendo ainda estimativa para a hora em que as restantes voltarão a funcionar.

O incidente acontece durante um dos mais movimentados períodos do parque. Não são de esperar reembolsos, disse um porta-voz ao Los Angeles Times.

No Twitter, a Disneyland anunciou que não aceitaria "novas" pessoas no parque e que apenas reentradas seriam permitidas aos portões.

O Washington Post explica que a época natalícia, que o parque considera como sendo desde o início de novembro e o fim de janeiro, é a mais concorrida do ano, com decorações e atrações a condizer com a temporada. Ao mesmo jornal, representantes do parque recusaram comentar a situação.

