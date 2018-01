Pub

Delegações do Norte e do Sul acordam retomar comunicações militares e a participação de atletas do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno

A caixa de madeira e fundo preto com um telefone verde, um vermelho e um ecrã no meio parece coisa dos tempos da Guerra Fria. E é. Instalada em 1971, a linha direta entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estava silenciosa há dois anos. Bem, não era bem silenciosa. Porque todos os dias os sul-coreanos pegavam no telefone verde situado na Casa da Liberdade e ligavam para o edifício Panmungak, a cem metros dali, do outro lado da fronteira, na Área de Segurança Conjunta. Mas ninguém atendia. E o telefone vermelho, que recebe as chamadas vindas do Norte, ficava calado. Até às 15.30 do passado dia 3. Nesse dia ambos os lados testaram as linhas. Um ensaio para o encontro de ontem em que as delegações do Norte e do Sul acordaram retomar o diálogo, reativar as comunicações militares e Pyongyang aceitou o convite para participar nos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro, na Coreia do Sul.

Com apenas dois atletas qualificados para os Jogos de Pyeong-chang - os patinadores artísticos no gelo Ryom Tae Ok e Kim Ju Sik -, a Coreia do Norte promete mesmo assim enviar uma grande delegação. E terá aceitado a proposta de Seul para desfilarem juntos. Além dos atletas, jornalistas, artistas, uma equipa de demonstração de taek- wondo e muitas cheerleaders estarão presentes. Escolhidas tanto pelo aspeto físico como pela ideologia entre as estudantes universitárias, as juventudes do partido e nas escolas de música, as cheerleaders têm como tarefa animar os atletas com os seus cânticos e acrobacias. E já funcionaram como embaixatrizes em alguns eventos no estrangeiro. Foi o caso do campeonato do mundo de futebol feminino de 2007 em Wuhan, na China, ou dos campeonatos asiáticos de atletismo de 2005 em Incheon, na Coreia do Sul.

A presença das cheerleaders - bem como a provável ida aos Jogos da irmã mais nova de Kim Jong-un, Yo-Jong, ela própria alta dirigente do partido - está a ser vista como um gesto de boa vontade de Pyongyang após meses de tensão.

Entre lançamentos de mísseis balísticos capazes de atingir todo o território dos EUA, um sexto ensaio nuclear e uma acesa troca de palavras com o presidente dos EUA, Donald Trump, Kim Jong-un tem alimentado rumores de uma nova guerra. Mas no seu discurso de Ano Novo, o líder norte-coreano (que em 2011 sucedeu ao pai) afirmou estar a considerar enviar uma delegação norte-coreana aos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. O líder do Comité Olímpico sul-coreano apressou-se a responder que os atletas do Norte seriam bem-vindos. E Seul aproveitou para propor negociações ao mais alto nível sobre este e outros assuntos. Uma proposta que Pyongyang só aceitou depois de a Coreia do Sul e os EUA terem decidido adiar os exercícios militares conjuntos que realizam anualmente e que o Norte vê como um ensaio para a guerra. Os exercícios, que deviam coincidir com os Jogos de Pyeongchang - 9 a 25 de fevereiro -, só se realizarão depois.

Nas negociações de ontem em Panmunjon, na Área de Segurança Conjunta, Seul e Pyongyang acordaram "baixar a tensão militar atual e ter discussões militares sobre a questão". A delegação norte-coreana atravessou a pé a linha de demarcação militar para se deslocar até à Casa da Paz, onde decorreram as negociações. A poucos metros de onde há dois meses um soldado norte-coreano foi baleado quando tentava desertar para o Sul.

O ministro da Unificação sul-coreano, Cho Myoung-gyon, que chefiava a delegação do Sul, apertou a mão a Ri Son-gwon, líder da delegação do Norte. O primeiro usava um pin com a bandeira sul-coreana, o segundo tinha um com o retrato do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, e do filho, Kim Jong-il. Além da participação nos Jogos Olímpicos de Inverno - em 1988, a Coreia do Norte boicotara os Jogos de Seul -, as duas Coreias acordaram reativar a ligação telefónica militar.

O Sul propôs ainda a reunião no próximo mês de familiares separados pela guerra (1950-53). Mas o Norte ainda não respondeu. Deixou, isso sim, claro que não irá discutir sobre as suas armas nucleares nas negociações com o Sul. "Esse não é um assunto entre o Norte e o Sul e falar nele podia ter consequências negativas e arriscar que todas as coisas boas conseguidas [ontem] acabassem em nada", explicou Ri Son-gwon. Seul acredita que uma aproximação a Pyongyang é essencial para qualquer futura solução para a questão nuclear. Apoiada pelo presidente Moon Jae-in, eleito em maio, esta política em relação ao Norte deixa a Coreia num equilíbrio delicado para não irritar os EUA. Para já, Trump saudou o retomar das negociações e até se disse disposto a reunir-se com Kim.