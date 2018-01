Pub

Duas Coreias vão desfilar com bandeira unificada e ter ainda uma equipa feminina conjunta de hóquei no gelo

As duas Coreias concordaram esta quarta-feira formar uma equipa feminina conjunta de hóquei no gelo para participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang no próximo mês de fevereiro na Coreia do Sul, e desfilar juntas sob uma bandeira unificada na cerimónia de abertura das Olimpíadas, informa um comunicado divulgado pelo Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte vai enviar uma delegação de 550 membros, incluindo 230 animadores (cheerleaders'), 140 artistas e 30 atletas de Taekwondo para uma demonstração.

A delegação deverá chegar à Coreia do Sul a 25 de janeiro, refere o mesmo comunicado.

Estas decisões foram tomadas pelos responsáveis dos dois países numa reunião de trabalho em Panmunjom, cidade fronteira na zona desmilitarizada, que divide a península coreana, onde foi assinado o cessar-fogo.

No início desta semana, as delegações tinham chegado a acordo sobre a atuação no Sul de 80 músicos e 60 cantores e bailarinos norte-coreanos, durante os Jogos, para os quais o Norte poderia apresentar um par em patinagem artística, mas falharam o período de confirmação de participação.

Os jogos de PyeongChang, na Coreia do Sul, realizem-se de 9 a 25 de fevereiro. A Coreia do Norte enviará ainda uma delegação aos Jogos Paralímpicos, a realizar entre 9 e 18 de março.

