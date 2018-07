A ementa da cimeira: Panqueca de batata suíça para Kim Jong-un

Coreia do Sul diz que decisão da Coreia do Norte é um "passo significativo"

A cimeira da próxima sexta-feira que vai juntar Kim Jong-un a Moon Jae-in é a primeira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul desde 2007. E parece que a parte do sul da península coreana quer agradar ao estômago do líder norte-coreano.

Apesar de nunca ter sido confirmado, são muitos os relatos de que Kim Jong-un estudou e passou a infância na Suíça. Assim, no meio dos muitos pratos que têm origem em ambas as coreias, surge uma panqueca de batata de estilo suíço, muito semelhante a um rösti, prato helvético.

O rösti, uma das iguarias que vão ser servidas a Kim Jong-un © Governo sul-coreano

O governo sul-coreano, que mostrou no Facebook os pratos que vão ser servidos, referiu também que irá existir também Munbaeju, um licor originário da Coreia do Norte mas que é agora feito no sul.

Por seu lado, Moon Jae-in irá comer um peixe típico da zona onde cresceu, Busan, na Coreia do Sul.

Prato típico da região onde cresceu Moon Jae-in © Governo sul-coreano

E numa cimeira em que se deposita esperança para que se alcance uma relação mais tranquila entre as coreias, não podia faltar algo que refletisse isso mesmo: para sobremesa, uma mousse de manga que terá um mapa de uma coreia unida.