Pub

A lei enfrentou a oposição das empresas, num país conhecido pela sua cultura de trabalho. O máximo passa agora a ser 52 horas

O parlamento da Coreia do Sul aprovou uma lei para cortar o número máximo de horas semanais de trabalho, num esforço para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, noticia a agência Yonhap. A partir de julho, o máximo será de 52 horas semanais, qualquer coisa como oito horas e meia seis dias por semana, quando atualmente é 68.

A lei enfrentou a oposição das empresas, num país conhecido pela sua cultura de trabalho - segundo as estatísticas, é o terceiro país da OCDE onde se trabalham mais horas, atrás do México e da Costa Rica. Os coreanos trabalham em média mais 227 horas por ano do que os portugueses, que também têm uma média acima da da OCDE, longe de países com a Alemanha ou a Dinamarca, no outro extremo.

As novas regras apontam para semana de 40 horas, mais 12 de trabalho extraordinário. Serão aplicadas primeiro às grandes empresas (mais de 300 trabalhadores), num país que é a casa de companhias como a Samsung, a LG ou a Hyunday, e depois aos pequenos negócios, a partir de 2020.

A medida, saliente a Yonhap, faz parte das promessa eleitorais do presidente Moon Jae-in, para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e ajudar a criar empregos.