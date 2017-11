Pub

O presidente norte-americano diz que se esforça para ser amigo do líder norte-coreano

Donald Trump voltou a usar o Twitter para se referir ao conflito com a Coreia do Norte. Desta vez, o presidente dos Estados Unidos chamou pequeno e gordo ao líder norte-coreano, depois de se ter sentido insultado por este alegadamente lhe ter chamado velho.

"Porque é que Kim Jong-un insiste em chamar-me 'velho' quando eu nunca o chamaria de 'pequeno e gordo'?. Bem, eu tento tanto ser amigo dele - talvez um dia isso aconteça", escreveu o presidente norte-americano.

Também no Twitter, afirmou hoje que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, aceitou endurecer as sanções contra a Coreia do Norte em resposta ao programa nuclear de Pyongyang.

"O Presidente chinês Xi declarou que reforçou as sanções contra [a Coreia do Norte], escreveu Trump na rede social Twitter, a partir de Hanoi, a penúltima etapa da sua viagem pela Ásia.

Durante a sua passagem, na quinta-feira, por Pequim, o Presidente norte-americano instou Xi Jinping a aumentar a pressão sobre o regime norte-coreano que realizou em setembro um novo teste nuclear.

"A China pode resolver este problema facilmente e rapidamente", afirmou.

Já antes, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia sublinhado, durante uma visita ao Vietname, que todas as nações responsáveis devem atuar para garantir que a Coreia do Norte não continua a ameaçar o mundo.

"A segurança é um objetivo que deveria unir todas as nações civilizadas", disse Trump, numa conferência de imprensa com o Presidente vietnamita, Trang Dai Quang, à saída de uma reunião no palácio de Hanói.

"Queremos estabilidade, não caos. Queremos paz, não guerra", acrescentou.

Trump viajou hoje para Manila para participar na cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que arranca esta noite e termina na quarta-feira.

"Acredito que a cimeira da ASEAN vai ser algo muito, muito especial, e estou desejoso de participar. Também vamos discutir a crescente ameaça da Coreia do Norte", indicou.

"Como já disse na Coreia do Sul (...) todas as nações responsáveis devem atuar agora para garantir que o desonesto regime da Coreia do Norte não continua a ameaçar o mundo com um número inconcebível de mortes", disse Trump.

A ASEAN é formada pela Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietname, mas em Manila vão também realizar-se reuniões bilaterais e multilaterais com os Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, Índia, União Europeia e ONU.