A Coreia do Norte propôs hoje à Coreia do Sul a realização de um novo encontro na segunda-feira para discutir a intenção de enviar uma banda de música no âmbito dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang no próximo mês.

Pyongyang propôs que a reunião se realize em Panmungak, do lado norte-coreano da fronteira militarizada entre as duas Coreias, para a qual pretende enviar quatro artistas como representantes, incluindo um maestro, informou hoje o Ministério da Unificação, da Coreia do Sul, em comunicado divulgado pela agência de notícias Yonhap.

O regime norte-coreano acrescentou que posteriormente proporá datas para as reuniões sobre a participação nos Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul.

O Governo de Seul disse que enviará uma resposta à proposta de Pyongyang depois de a estudar.

A sugestão de Pyongyang acontece um dia depois de Seul ter proposto uma reunião de alto nível para discutir a participação, na competição olímpica, dos atletas norte-coreanos.

Numa reunião entre o norte e o sul realizada na terça-feira, a primeira em mais de dois anos, Pyongyang disse que enviaria uma delegação do Governo aos jogos de PyeongChang, além de apoiantes, grupos artísticos e atletas, embora não especificasse se eles competiriam.

Na sexta-feira a Coreia do Sul anunciou também ter proposto à Coreia do Norte que as duas delegações desfilem juntas na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de PyeongChang2018, que a Coreia do Sul organiza de 09 a 25 de fevereiro.