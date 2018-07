Coreia do Norte aceita parar com as armas nucleares sem "condições", diz a Coreia do Sul

Moon Jae-in, Presidente da Coreia do Sul, afirmou que a Coreia do Norte expressou o desejo de uma "completa desnuclearização" da península coreana. O líder sul-coreano afirmou ainda que a normalização das relações entre as coreias e os EUA não deve ser difícil de alcançar, porque a Coreia do Norte não impõe quaisquer "condições".

De acordo com Moon Jae-in, diz a Reuters,, a Coreia do Norte "não impõe condições que os EUA não possam aceitar, como a saída das tropas norte-americanas da Coreia do Sul". "Tudo o que pedem é o fim da hostilidade para com a Coreia do Norte e uma garantia de segurança", acrescentou.

O líder da Coreia do Sul falou, ainda sobre a ausência de dificuldade no alcance de acordos, que tal deveria ser feito através de cimeiras bem planeadas entre a Coreia do Norte e a vizinha do sul, bem como entre o país de Kim Jong-un e os EUA.

Neste momento, e ainda na sequência da Guerra da Coreia, no início dos anos 50, os EUA têm cerca de 28500 soldados na Coreia do Sul. A saída da presença militar do sul sempre foi um dos requisitos da Coreia do Norte para parar com o programa nuclear, mas parece que as coisas podem mudar, segundo as palavras de Moon Jae-in.

As relações da Coreia do Sul e dos EUA com a Coreia do Norte já viveram tempos mais tremidos e tensos, com os últimos meses a registarem alguns avanços.

A preparar uma cimeira com a Coreia do Norte, Moon Jae-in falou ainda da possibilidade de ser assinado um acordo de paz, que substitua o armistício entre as duas coreias.

Para maio ou junho, possivelmente, é também esperado um encontro entre a Coreia do Norte e os EUA, com os líderes a participarem, ao que tudo indica. Na sema passada, Mike Pompeo, diretor da CIA, encontrou-se com Kim Jong-un. Donald Trump revelou que do encontro estabeleceu-se uma "boa relação".