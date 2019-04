Coreia do Norte anuncia teste com nova arma tática

© KCNA via Reuters

O líder do regime da Coreia do Norte, Kim Jong-un

Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou o teste de armamento, o segundo deste tipo desde que iniciou, em abril do ano passado, o processo de negociações sobre os programas nucleares e de mísseis, noticiou a agência oficial de notícias norte-coreana.

Citado pela KCNA, Kim Jong-un descreveu o desenvolvimento do sistema de armas como um passo "importante para aumentar o poder de combate do Exército Popular [Forças Armadas] da Coreia do Norte".

A arma, não especificada, foi lançada da Academia de Ciência de Defesa.

Em novembro, Pyongyang já tinha anunciado ter testado "uma nova arma tática de alta tecnologia" da qual não tinha especificado a natureza.

O anúncio é feito dois meses após a cimeira de Hanói entre o líder norte-coreano e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, TER sido considerada um "fiasco" por não ter avançado nos pontos concretos relacionados com a desnuclearização de Pyonygyang.