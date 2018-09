Corbyn para May: dê lugar a um partido que consegue negociar o brexit

Jeremy Corbyn no final do discurso, em Liverpool

O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, disse que o seu partido apoiará um acordo de brexit que inclua uma união alfandegária e nenhuma fronteira rígida na Irlanda, que proteja os empregos, os direitos das pessoas ao trabalho, assim como os padrões ambientais e de consumo. Mas, num recado à primeira-ministra britânica, Theresa May, foi claro: "Se não conseguir negociar esse acordo, então precisa dar o lugar a um partido que consegue."

O apelo a novas eleições no Reino Unido foi feito no discurso final da conferência partidária, que decorreu em Liverpool. O líder trabalhista deixou claro que irá votar contra o plano que May anunciou em Chequers (e que causou demissões dentro do próprio governo conservador) ou qualquer versão dele, assim como opor-se a uma saída da União Europeia sem acordo.

"Theresa May costumava dizer que 'nenhum acordo é melhor do que um mau acordo'. Mas agora, depois de dois anos de negociações fracassadas, ela está a ameaçar o país com apenas essa escolha: um mau acordo ou um não-acordo", disse Corbyn, dizendo que esta última hipótese seria "um desastre nacional".

O líder trabalhista disse então que caso o Parlamento britânico vote contra o acordo ou não seja alcançado nenhum com a União Europeia, vai pressionar para novas eleições. E acrescentou: "Caso contrário, todas as opções estão em cima da mesa", sem mencionar diretamente a ideia de um novo referendo sobre o brexit.

As referências ao brexit foram feitas no final do discurso, no qual abordou vários temas.

Alterações climáticas

"Não há maior ameaça para a humanidade do que as alterações climáticas", disse Corbyn, lembrando que "só temos um planeta" e que é preciso o mundo pensar para além do acordo de Paris. "Temos que liderar por exemplo", afirmou o líder trabalhista, prometendo criar 400 mil empregos qualificados na área da energia, na aposta nas renováveis, de forma a alcançar uma redução de 60% nas emissões de dióxido de carbono até 2030 (e emissões zero até meados do século).

"Sei que isso parece ambicioso. É ambicioso e vamos consegui-lo com o mais abrangente programa de investimento e de transformação em décadas", afirmou, prometendo uma "revolução de empregos verdes".

Antissemitismo

Corbyn não fugiu às acusações de antissemitismo que têm marcado os últimos meses. "A discussão sobre o antissemitismo causou enorme dano e ansiedade na comunidade judaica e grande desalento no Partido Trabalhista", assumiu, dizendo esperar que o tema possa ser de uma vez por todas deixado para trás.

"Este partido, este movimento, será sempre um defensor implacável contra o antissemitismo e o racismo em todas as suas formas", afirmou, dirigindo-se diretamente à comunidade judaica. "Nós somos os vossos aliados", acrescentou, prometendo trabalhar com a comunidade para "erradicar o antissemitismo, tanto do nosso país como da sociedade em geral".

"O nosso partido é o partido da igualdade para todos. O partido que foi pioneiro em todas as iniciativas progressivas para arrancar o racismo da nossa sociedade", defendeu o líder trabalhista, acusando pelo contrário a primeira-ministra, Theresa May, de ser responsável por políticas de imigração hostis e cínicas.

Mais à frente no discurso, quando falava que a sua política internacional será "impulsionada pelos valores progressistas e de solidariedade", Corbyn prometeu reconhecer o Estado Palestiniano assim que chegar ao governo. "A contínua ocupação, a expansão dos colonatos ilegais e a detenção de crianças palestinianas é um ultraje. Defendemos uma solução de dois Estados para o conflito com um Israel seguro e um Estado palestiniano viável e seguro", afirmou.

Mudança do governo

"Cada mês que este governo continua no poder, piores as coisas ficam", disse Corbyn, falando dos falhanços de várias privatizações - centrando-se no setor dos comboios e nos problemas que este teve. "Podemos entrar num comboio em King's Cross e não sabemos quem vai estar a comandá-lo quando chegamos a Edimburgo", referiu.

"As privatizações e o outsourcing são agora uma zona de desastre nacional. E o Labour está preparado para acabar com isto", afirmou o líder trabalhista. "Este governo deve ser responsabilizado pelo seu vandalismo social", referiu.

Falando na saúde, Corbyn lamenta que o governo conservador tenha deixado o Serviço Nacional de Saúde em crise, falando especificamente dos problemas nos serviços de saúde mental.

Já no tema da habitação, promete um imposto sobre as segundas casas. "Pensem nisso como um fundo solidário para aqueles com duas casas ajudarem aqueles que nem têm nem uma casa", afirmou, alegando também que quando estiver no governo irá "lançar-se no maior programa de construção de casas em meio século".

Corbyn anunciou ainda a intenção de disponibilizar 30 horas semanais de creches gratuitas para todas as crianças entre dois e quatro anos de idade, aumentando os subsídios para além dessas horas e mantendo gratuita para aqueles que mais necessitam. E defendeu um plano a dez anos para melhorar a qualidade do ensino pré-escolar, incluindo com um aumento dos salários.

Quando à geração mais idosa, que "reconstruiu o país após a guerra, impulsionou a nossa economia, construiu o nosso Sistema Nacional de Saúde e o nosso sistema de segurança social", Corbyn diz que o Reino Unido lhe deve muito, prometendo uma série de medidas que vão permitir "a solidariedade entre as gerações".

Soluções radicais

"As pessoas neste país sabem que a velha maneira de gerir as coisas já não funciona. E, a menos que ofereçamos soluções radicais, outros vão preencher a lacuna com a política de culpa e divisão", referiu.

"Há dez anos, todo o edifício do capitalismo financeiro desregulamentado da ganância é boa, enaltecido por uma geração como a única forma de gerir uma economia moderna, desmoronou-se com consequências devastadoras", disse Corbyn. "Mas em vez de se fazerem mudanças essenciais a um sistema económico estragado, o establishment político e corporativo pressionou todos os nervos para salvar e sustentar o sistema que causou o problema em primeiro lugar", acrescentou o líder do Labour.