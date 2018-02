Pub

Felipe VI vai à cidade catalã na segunda-feira

Várias concentrações a favor e contra o rei Felipe VI foram hoje convocadas em Barcelona, Espanha, a propósito da visita do monarca à cidade para inaugurar o Mobile World Congress, evento de tecnologia que se inicia na próxima segunda-feira.

A favor da visita do rei a Barcelona, a plataforma Tabarnia, em conjunto com outras associações, convocou uma manifestação para as 17:00 na Praça da Catalunha, com o objetivo de dar "as boas-vindas ao chefe de Estado", segundo indica a entidade através da rede social Twitter.

Em comunicado, a plataforma refere que, durante a concentração, será lido um manifesto em espanhol, catalão e inglês onde serão destacadas as finalidades da ação.

Para as 18:00 está agendada outra manifestação de apoio ao monarca, na praça Urquinaona, com o objetivo de "neutralizar a confusão anunciada pelos grupos radicais independentistas", conforme revela a convocatória de um grupo de seis cidadãos anónimos.

Contra a presença do rei em Barcelona, o partido CUP, a Assembleia Nacional Catalã e a associação Òmnium Cultural convocaram para às 21:00 um protesto.

"Este domingo o rei Felipe VI vem a Barcelona. Vamos recebê-lo com um grande protesto, por ele ter dado apoio à repressão policial contra os manifestantes pacíficos do referendo", escreveu a Òmnium na sua conta no Twitter.