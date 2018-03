Pub

Primeira-ministra britânica faz hoje périplo de 15 horas por todo o Reino Unido em defesa da saída britânica da UE, que está prevista para 29 de março de 2019 às 23.00.

A partir de hoje, às 23.00, fica a faltar um ano para o Reino Unido sair da União Europeia (UE). Muito se tem dito e escrito sobre o assunto. À parte as manifestações de apoio dos europeus em relação aos britânicos no caso do ex-espião russo, o clima entre Bruxelas e Londres tem sido de tenso braço-de-ferro, numa dura negociação sobre o que deve ser o acordo final. Sob pena de, às 23.00 de 29 de março de 2019, não haver mesmo acordo nenhum. Algumas vozes têm surgido em defesa de um segundo referendo, mas o governo britânico não quer ouvir falar disso e só admitiu uma votação do acordo pelo Parlamento. E ultimamente surgiram denúncias a pôr em causa a vitória do brexit na consulta de 23 de junho de 2016, por 51,89% contra 48,11%. De qualquer forma, os britânicos mantêm as suas posições, ou seja, quem defendia a saída da UE continua a defendê-la. Por isso, importantes desafios se colocam à primeira-ministra Theresa May, que ontem voltou a garantir que o brexit irá mesmo acontecer e joga a sua própria sobrevivência política ao longo deste ano. Em contagem decrescente para a saída, a líder do Partido Conservador assinalará a data de hoje com um périplo de 15 horas pelo Reino Unido, que começa às 07.00 na Escócia.

"Vivemos numa democracia e tivemos uma votação. Se votámos para sair, vamos sair", diz à Reuters Nichols-George, um pescador de Great Yarmouth. "Devíamos sair da União Europeia e devíamos sair já, sem mais confusões, estão a levar muito tempo à volta disso. Façam--no, simplesmente, com hard brexit, com o que for, quero lá saber", desabafa Philip Blake, enquanto corta carne no talho que é propriedade da sua família. Great Yarmouth, Inglaterra, tem a mais baixa taxa de pessoas com formação universitária e a maior taxa de desemprego do país. Em Norwich, a 34 quilómetros de distância, o sentimento sobre a UE não poderia ser mais diferente, constatou a mesma reportagem da Reuters. "Odeio isto, de verdade, odeio. Falta um ano e isto é um desastre. Só queria poder voltar atrás", afirma Gaye Sorah quase em lágrimas. "Este é um grande túnel sem luz ao fundo, e isso preocupa-me. Acho que talvez todos devêssemos ter uma segunda oportunidade, mas acho que não vai acontecer", confessa Robin Platten, admitindo estar arrependido por ter votado a favor do brexit. Algumas figuras, como o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, defenderam um segundo referendo. "As pessoas agora veem-se como defensoras ou como opositoras da saída", constatou Sara Hobolt, professora da London School of Economics, estimando, contudo, que 80% a 90% dos britânicos não mudaram de ideias desde o referendo de 2016.

Ao longo deste ano, May enfrenta desafios externos e internos. A nível externo, a negociação do acordo com Bruxelas. Na proposta que fez, a líder britânica exigiu um acordo especial para o Reino Unido, recusando a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça no pós-brexit, mas defendendo a permanência dos britânicos nalgumas agências europeias, como por exemplo a do medicamento. May recusou também a permanência da Irlanda do Norte do mercado comum, defendida pela Comissão Europeia. Isso poderia fazer regressar uma fronteira entre as duas Irlandas. O presidente do Conselho Europeu avisou que a questão da Irlanda está em primeiro lugar e que enquanto não for resolvida não se avançará na discussão de outros temas. Além disto, Theresa May enfrenta o atual conflito com a Rússia, no caso do ex-espião envenenado em território britânico. Nesse campo, conseguiu a solidariedade da UE. Sendo membro da NATO, o que aconteceria se o seu país já não fosse Estado membro da UE? May tem sublinhado a necessidade de um acordo pós-brexit que dê enfoque especial à questão da cooperação na segurança.

A nível interno, os desafios da primeira-ministra britânica não são menores. O acordo sobre a transição que está agora na Câmara dos Lordes é um deles. Apesar de não ser de esperar que os eleitos bloqueiem o acordo, podem emendá-lo e, por isso, são de esperar concessões do governo e um pingue-pongue parlamentar ao longo dos próximos meses. Outro grande desafio tem que ver com a futura lei da imigração. Vários países, incluindo Portugal, expressaram a sua preocupação em relação à garantia dos direitos dos cidadãos comunitários que vivem, trabalham e estudam no Reino Unido. A ministra do Interior britânica afirmou ontem que a nova lei sobre o controlo da imigração no pós-brexit está atrasada e não é neste momento a prioridade. Amber Rudd anunciou, porém, a contratação de mais de mil agentes fronteiriços para controlar portos e aeroportos depois do brexit. Como o Reino Unido vai deixar de estar na Política Agrícola Comum, o governo tem de arranjar uma política própria. O mesmo sucede com as pescas (área sempre controversa). Saindo os britânicos da Euratom e do mercado comum será preciso também nova legislação sobre garantias na área do nuclear e das tarifas aduaneiras ou do IVA. O teste final será a votação, no Parlamento britânico, do acordo final do brexit. May espera que aconteça no final de 2018 ou no princípio de 2019, para ter tempo de renegociar com Bruxelas se necessário. E se o acordo for rejeitado? E se não houver acordo? O governo diz que há brexit à mesma. Mas a liderança de Theresa May - tal como aconteceu com a de David Cameron após o referendo - pode ficar em causa.

Do Facebook à Irlanda do Norte

Difuso, confuso, o debate do brexit tem de tudo um pouco: polémica sobre o referendo e o Facebook, o regresso da fronteira entre as Irlandas ou os direitos dos imigrantes comunitários

Batota no referendo? Facebook sob pressão

Um dia após Christopher Wylie, ex-diretor de investigação da empresa de análise de dados Cambridge Analytica, ter dito numa comissão do Parlamento britânico que o brexit ganhou porque a campanha do Vote Leave não jogou limpo, a primeira-ministra Theresa May veio garantir que a saída da União Europeia (UE) vai mesmo acontecer. No mesmo Parlamento disse ontem: "Se alguns estão a tentar sugerir que o governo deveria rejeitar o resultado do referendo por causa desse tipo de afirmações, digo-lhes muito claramente... o referendo foi realizado, o voto aconteceu, as pessoas decidiram e essa decisão será posta em prática", declarou a chefe do governo conservador. O caso levou à queda das ações do Facebook, depois de Wyle ter dito que a sua e outras empresas interferiram no brexit e na eleição de Donald Trump com recurso aos dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook. Três utilizadores da rede social processaram-na já por alegada violação de privacidade. Se a tendência alastrar as consequências poderão ser devastadoras para a empresa de Mark Zuckerberg.

Irlanda do Norte e o fantasma da fronteira

A divisão da Irlanda deixou muitas cicatrizes e uma fronteira física só iria avivá-las. Que o diga a família Crockett, cuja quinta está dividida entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. A primeira um Estado independente e membro da UE. A segunda uma província autónoma do Reino Unido (após décadas de conflito sangrento entre unionistas e republicanos e 3500 mortos). "Hoje não há problema. Podemos atravessar seis ou oito vezes por dia. Se houvesse obstrução, iria atrapalhar o nosso trabalho", disse à Reuters Gordon Crockett, cujo bisavô foi proibido de levar as vacas para o outro lado da fronteira quando se deu a partição em 1921. Agora, com o brexit, Bruxelas sugeriu manter a Irlanda do Norte no mercado comum, do qual a Grã-Bretanha quer sair. Isso criaria nova fronteira. Londres recusou. Ficou de apresentar nova proposta e, segundo o The Times, irá fazê-lo em breve.

Menos imigração travará crescimento britânico

O governo de May indicou ontem que a nova lei sobre a imigração será adiada. Um dos pontos quentes do dossiê do brexit é o dos direitos dos cidadãos comunitários que vivem, trabalham, estudam no Reino Unido. Um estudo divulgado na terça-feira refere que restringir a imigração no pós-brexit ameaçará o crescimento do Reino Unido. Segundo dados do Observatório da Emigração, a emigração portuguesa para o Reino Unido caiu já 26% no ano passado, por comparação a 2016. Debate difuso em torno do brexit poderá ser uma explicação.