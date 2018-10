Consulado português de São Paulo suspende receção de pedidos de nacionalidade e vistos

O consulado geral de Portugal na cidade de São Paulo, a maior do Brasil, suspendeu esta quinta-feira a receção de novos pedidos de reconhecimento de nacionalidade e de vistos para brasileiros e luso-descendentes. A culpa é da elevada procura.

Em comunicado, o consulado justificou a decisão com a forte procura e a necessidade de analisar com maior rapidez os processos em andamento. "Por forma a evitar ainda maior lentidão na análise dos processos que já se encontram pendentes de tratamento por este posto consular e por outras autoridades portuguesas, o consulado geral vê-se forçado a suspender temporariamente a admissão de novos pedidos de nacionalidade - em São Paulo e no Escritório Consulado em Santos, igualmente sobrecarregado com solicitações", refere o comunicado.

"Cientes dos inconvenientes decorrentes desta decisão, estamos certos que contaremos com a compreensão de todos os utentes e pedimos a gentileza de aguardar até ao próximo dia 02 de janeiro, data em que reabriremos no site as informações sobre os processos de nacionalidade", acrescentou.

O consulado português em São Paulo informa ainda os requerentes que, por algum motivo não queiram aguardar, podem dar entrada nos seus pedidos diretamente na Conservatória dos Registos Centrais.