Mike Hugues queria tirar fotos para comprovar a sua teoria

Mike Hughes é um norte-americano que não acredita que a Terra é redonda e sustenta mesmo que é plana. Para provar a sua teoria, o homem decidiu construir um foguetão caseiro, lançou-se a uma altura de mais de 500 metros, no último sábado, com o objetivo de tirar fotos para provar a sua teoria. Até à data, contudo, nenhuma foi ainda revelada, mas Hughes diz que ficou...aliviado, mas também magoado.

"Sinceramente posso dizer que estou aliviado. Estava cansado de ouvir as pessoas dizerem que fiquei com medo e que não iria construir nenhum foguetão, estava cansado disso. Consegui-o", confessou Mike Hughes, que inicialmente tinha preparada esta experiência para novembro de 2017.

Mike Hughes tinha recentemente, em entrevista à BBC, explicado as suas teorias e como iria tentar provar que a terra é plana.

No sábado, contudo, acabou por ser o dia da sua aventura. O local escolhido foi o deserto de Mojave, a cerca de 320km de Los Angeles, e a subida correu bem, a descida é que aparentemente não. Mike Hughes contou à Agência Associated Press que se magoou nas costas, não querendo confirmar se finalmente tirou as fotos que possam comprovar a sua teoria.