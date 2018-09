Consequências de brexit desordenado podem chegar aos animais de estimação

Em caso de brexit desordenado, a 29 de março de 2019, há várias coisas importantes a ter em consideração pelas empresas e cidadãos.

Por isso, o governo britânico divulgou, esta segunda-feira, uma nova série de avisos.

Todos devem estar preparados para perturbações em várias áreas caso não haja acordo entre o Reino Unido e a UE.

Na área da aviação:

- As companhias aéreas britânicas e da União Europeia perderão automaticamente o direito a voar para os territórios uns dos outros se o Reino Unido sair da UE sem um acordo que redefina as relações entre os britânicos e o bloco europeu

- Os britânicos irão manter-se fiéis às regras técnicas e padrões de segurança para a aviação: funções desempenhadas pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação passariam a ser desempenhadas pela Autoridade Civil de Aviação do Reino Unido

Na área dos transportes:

- As transportadoras britânicas arriscam-se a deixar de poder apoiar-se no reconhecimento automático de licenças emitidas pelo Reino Unido pode parte da UE e poderão deixar de ter acesso aos mercados europeus. Não está claro quando acordos bilaterais poderiam entrar em vigor. Poderiam surgir novas exigências nas fronteiras da UE

Na área da alimentação:

- Os produtores de água mineral poderão constatar que as suas exportações já não são reconhecidas como água mineral da UE. O uso da designação UE como origem dos produtos deixaria de estar correto para os alimentos e ingredientes oriundos do Reino Unido



Na área dos animais de estimação:

- Os animais de estimação poderiam continuar a ser transportados para países da UE mas os seus donos poderiam ter de enfrentar exigências adicionais do que aquelas que enfrentam atualmente