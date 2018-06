Pub

Após uma noite de negociações, os chefes de Estado e de governo da UE chegaram a acordo sobre uma abordagem comum para a gestão das migrações (em atualização)

A Itália ameaçou bloquear o acordo por falta de compromissos claros por parte dos parceiros europeus em acolher os migrantes, mas ao fim de oito horas de discussão os 28 líderes da UE chegaram a acordo, já de madrugada, numa tensa reunião que decorreu em Bruxelas.

"Os líderes da UE concordaram com as conclusões do Conselho, incluindo a migração", anunciou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, no Twitter, às 3.30.

"A Itália já não está sozinha", afirmou o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, que pressionou os restantes líderes ao afirmar que não seria aprovada nenhuma declaração comum do Conselho Europeu que hoje prossegue caso não se chegasse a acordo no tema das migrações.

Segundo fontes diplomáticas revelaram à AFP, as negociações foram entabuladas com base nas propostas de Conte e do presidente francês.

"Venceu a cooperação europeia", comentou, no final, Emmanuel Macron, sobre a reunião que decorreu numa atmosfera de crise política.

Às 5.00 de Bruxelas, a chanceler alemã Angela Merkel dirigiu-se aos jornalistas e declarou ser um bom sinal o facto de os líderes terem conseguido chegar a um texto comum sobre a controversa questão migratória. Mas reconheceu que o bloco ainda tem "muito trabalho a fazer para superar as diferentes visões".

Discussão adiada

As diferentes visões a que Angela Merkel aludia vão do grupo de Visegrado, que reúne checos, eslovacos, húngaros e polacos, e que não aceita receber migrantes, à Itália do novo governo populista do Movimento 5 Estrelas e da Liga, que não aceita mais ser a porta de entrada dos migrantes, até porque, segundo a Convenção de Dublin, o país que o migrante chega é o responsável em gerir a sua solicitação de proteção internacional.

Sobre a reforma da Convenção ou Regulamento de Dublin, a discussão foi adiada para outubro.