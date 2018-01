Pub

Órgão consultivo do governo espanhol em matéria legal rejeitou o pedido do primeiro-ministro, que queria o aval para avançar com um pedido ao Tribunal Constitucional.

O Conselho de Estado disse hoje que não há fundamentos para impugnar a nomeação de Carles Puigdemont a candidato à presidência da Generalitat, num revés para o governo espanhol que contava com um parecer positivo para poder levar o processo ao Tribunal Constitucional.

O parecer não é vinculativo, pelo que o governo de Mariano Rajoy poderá decidir na mesma avançar para o Constitucional. Em causa está a decisão do presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, de propor o nome de Puigdemont como candidato a presidente da Generalitat.

A número dois do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, tinha alegado esta manhã, na conferência de imprensa após o conselho de ministros, que a candidatura não era válida visto Puigdemont não poder estar presente na sessão de investidura - que Torrent convocou para terça-feira, 30 de janeiro, às 15.00 (14.00 em Lisboa).

O ex-presidente da Generalitat, que se encontra em Bruxelas, corre o risco de ser detido se regressar a Espanha. A justiça espanhola investiga Puigdemont pelos crimes de sedição, rebelião e peculato na organização do referendo de 1 de outubro e consequente declaração unilateral de independência.

No Twitter, Puigdemont reagiu já à decisão do Conselho de Estado, exigindo a demissão imediata de Santamaría pela "fraude que pretendia orquestrar".