Conselheira do Tesouro detida por passar informação confidencial

Uma conselheira do Departamento do Tesouro dos EUA foi esta quarta-feira acusada de divulgar informação governamental confidencial sobre transações financeiras suspeitas de pessoas relacionadas com a investigação especial a uma possível ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas que elegeram Donald Trump.

Assim, acabaram por ser divulgadas informações financeiras do ex-chefe de campanha de Trump, Paul Manafort, o antigo número dois deste último, Richard Gates, de uma agente russa, Mariia Butina, um suspeito russo de lavagem de dinheiro, Prevezon Alexander, e ainda da embaixada da Rússia.

Natalie Mayflower Sours Edwards, de 40 anos, conselheira no Departamento do Tesouro para os crimes financeiros, deu a um jornalista do Buzzfeed News material que acabou por resultar em "aproximadamente 12 artigos noticiosos durante um ano", de acordo com as autoridades". Em causa estão documentos que são gerados pelos bancos quando uma transação financeira é suspeita de estar envolvida alguma atividade ilegal, explica o ​​​​​​​Washington Post.

As autoridades dizem ainda que Edwards, que foi detida na passada terça-feira, será não só acusada de divulgar os documentos como também de conspiração. Ambas as acusações têm uma pena máxima potencial de cinco anos de prisão, diz a CNBC.

A queixa contra a conselheira do Departamento do Tesouro diz que Natalie Edwards começou a divulgar informação em outubro de 2017 até, inclusivamente, este mês de outubro. Os documentos em questão, chamados "SARs", servem para alertar os oficiais do Tesouro e demais autoridades de que alguma atividade criminal se pode passar numa transação financeira, como lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com a queixa, a acusada e o repórter tiveram "centenas de comunicações eletrónicas", muitas "encriptadas".

Na altura da detenção, Natalie Edwards tinha uma pen que aparentava ser a mesma onde guardou os documentos confidenciais. Confessou ter divulgado os documentos, através de uma "aplicação encriptada", mas negou "falsamente" saber que o jornalista "queria ou ia publicar a informação" através de um meio de comunicação, refere ainda a queixa. Tinha ainda na sua posse um telemóvel que tinha várias comunicações encriptadas nas quais transmitiu as referidas informações.