A polícia suspeita que Mario Pianesi terá manipulado várias pessoas a adotarem uma dieta restritiva e a trabalhar de graça. Um adepto deste regime alimentar chegou a pesar 35 kg

"Nunca me cruzei com um caso assim na minha vida". A confissão feita ao jornal The Guardian é de Carlo Pinto, chefe da polícia de Ancona, em Itália, sobre os seguidores do guru da alimentação macrobiótica Mario Pianesi. O italiano, de 73 anos, juntamente com a mulher e mais dois elementos da "rede" que criou, está a ser investigado. Em causa podem estar crimes como relacionados com maus tratos, escravidão, associação criminosa e evasão fiscal.

De acordo com as autoridades, a "rede" de Pianesi, que operava nas regiões italianas de Marche e Emilia-Romagna, manipulava as pessoas a tornarem-se adeptas da dieta muito restritiva, refere o jornal britânico.

"São pessoas com doenças físicas e mentais. Eram convencidas de que a dieta os curava e como contrapartida ofereciam-se para ajudar a rede de alimentação macrobiótica, trabalhavam de graça e colocavam em risco as suas próprias vidas", relata Carlo Pinto referindo-se à dieta "Ma.Pi".

O chefe de polícia de Ancona contou ainda que as pessoas tinham uma devoção tão grande ao "professor" e ao regime alimentar que eram manipuladas a fazer doações e a trabalhar de graça nos centros macrobióticos e nos restaurantes. "A dieta era tão destrutiva que o peso de um dos seguidores chegou aos 35 quilos", relata o The Guardian.

A investigação começou em 2013 quando uma das "vítimas" disse à polícia que Pianesi lhe prometeu uma cura milagrosa. As autoridades falam em oito vítimas desta associação que pioraram o seu estado de saúde em vez de ficarem curadas, como lhes era prometido.

O advogado de Mario Pianesi já veio dizer que as acusações "são inverosímeis". "Faremos de tudo para demonstrar a bondade e o seu comportamento correto", afirmou Manuel Formica, citado pela agência italiana Ansa.

Pianesi é muito conhecido em Itália, onde possui um império ligado à alimentação macrobiótica, com restaurantes e centros espalhados em várias regiões do país. A dieta que criou, baseada no regime alimentar defendido pelo filósofo japonês Georges Ohsawa, chegou a ser mencionada em vários jornais científicos. Segundo o The Guardian, "é tão popular que se tornou cidadão honorário em 12 cidades em Itália e no mundo".

Em 2016, Mario Pianesi e a mulher tiveram uma audição privada com o Papa Francisco, depois de assistirem a uma missa papal.