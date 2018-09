Congresso suspende e acusa Kenji Fujimori

Congresso decide se aceita demissão do presidente ou se o destitui

O Congresso peruano aprovou na quarta-feira a suspensão de funções e acusou formalmente o congressista Kenji Fujimori, filho do ex-Presidente Alberto Fujimori, de crimes de suborno e tráfico de influências.

A medida surgiu na sequência de um requerimento do Partido da Força Popular, liderado pela irmã mais velha do congressista, e pretende estar em vigor enquanto correr o processo judicial contra Kenji.

O pedido de suspensão foi aprovado por 58 votos a favor e quatro abstenções, uma votação quente que levou aos protestos de várias bancadas de oposição que abandonaram o hemiciclo.

O Congresso aprovou ainda, com 61 votos a favor, quatro contra e seis abstenções, uma acusação contra Fujimori devido aos alegados crimes de suborno e tráfico de influência.

Antes do plenário, Kenji Fujimori, o candidato ao Congresso mais votado nas duas últimas eleições gerais no Peru, acusou Partido da Força Popular de "judicializar a política" e de violar a lei para lhe retirar a imunidade parlamentar.

Este caso está ligado ao ex-Presidente do Peru Pablo Kuczynski, que foi pressionado a demitir-se depois da divulgação, em meados de março, de vídeos de curta duração, filmados secretamente, em que vários aliados do Presidente conservador são vistos alegadamente a tentarem comprar o apoio de um legislador para impedir a destituição.

Os filmes apresentados pelo principal partido de oposição mostram alegadas tentativas do advogado de Kuczynski, um funcionário do Governo, e Kenji Fujimori, a tentarem convencer o legislador a apoiar o Presidente em troca de contratos estaduais no distrito.

Os vídeos lançaram a crise política no Peru.

Em dezembro passado, Kenji Fujimori liderou um grupo de legisladores que desafiou a liderança de irmã Keiko do Partido da Força Popular para bloquear de forma restrita a destituição de Kuczynski.

Dias depois, Kuczynski perdoou a Alberto Fujimori uma sentença de prisão de 25 anos por abusos dos direitos humanos cometidos durante os dez anos de mandato presidencial.