Donald Trump ainda tem de promulgar a proposta para que as agências governamentais reabram

O Congresso dos EUA aprovou esta segunda-feira um projeto orçamental para financiar o Governo federal até 0 de fevereiro, o que coloca um fim ao encerramento dos serviços ('shutdown') que vigorava desde o início de sábado.

Com a aprovação pela Câmara dos Representantes, que se seguiu à do Senado, a proposta passa agora para as mãos de Donald Trump, para promulgação, após o que as agências governamentais vão reabrir.

A Câmara a aprovou a proposta por 266 votos a favor e 150 contra, depois de o Senado a ter aprovado por 81 votos contra 18.

A aprovação relutante dos democratas foi feita em troca de uma garantia dos republicanos de que o Senado vai discutir em breve o destino de centenas de milhares de jovens imigrantes e outros assuntos polémicos.

"Chegámos a um acordo"

"Vamos votar hoje para reabrir o governo", disse mais cedo esta segunda-feira o líder da minoria democrata Chuck Schumer ao Senado. Os democratas tinham insistido que qualquer acordo para terminar o 'shutdown' incluiria proteção para os jovens imigrantes indocumentados, os chamados "sonhadores".

Já os republicanos garantiam que não negociavam matérias de imigração até que os democratas lhes dessem os votos necessários para reabrir o governo.

Schumer revelou que tinha chegado a um acordo com o líder dos republicanos, Mitch McConnell, para manter o governo aberto até 8 de fevereiro e para discutir as questões dos "sonhadores".

Após muitas negociações, com propostas e contrapropostas, o líder da maioria republicana no Senado [câmara alta do Congresso] e eu chegámos a um acordo", declarou Schumer, assegurando que os democratas vão votar a favor, hoje, de uma proposta que permita financiar o governo federal norte-americano até 8 de fevereiro.

Várias áreas do governo federal dos Estados Unidos estão paralisadas parcialmente desde as 00:00 de sábado devido à falta de um acordo, na sexta-feira, entre republicanos e democratas no Senado sobre uma proposta de orçamento provisório que manteria os serviços a funcionar.

Antes, a proposta orçamental republicana tinha sido aprovada na quinta-feira pela Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso). A proposta em questão permitia financiar o governo federal até 16 de fevereiro e prolongar o prazo de negociação entre republicanos e democratas.

Os democratas condicionaram na altura o apoio ao projeto orçamental à regularização de cerca de 800 mil jovens indocumentados, conhecidos como 'dreamers', que chegaram aos EUA ainda crianças.

Para tentar encontrar uma solução, as forças políticas agendaram para hoje uma nova votação no Senado.

"Em algumas horas, o governo federal vai voltar a abrir. (...) Mas a liderança republicana tem 17 dias para encontrar uma solução para os 'dreamers'", disse Schumer, na sessão do Senado antes da votação de hoje.

A Câmara dos Representantes ainda terá de se pronunciar sobre este novo acordo, uma vez que não é o mesmo texto que adotou na quinta-feira.

Dezenas de milhares de funcionários do governo federal tinham começado esta segunda-feira a encerrar serviços, no primeiro dia útil após o início do 'shutdown'.

Este bloqueio acontece no primeiro aniversário da posse de Donald Trump e numa altura que o Partido Republicano controla as duas câmaras do Congresso.

Em outubro de 2013, durante a Presidência de Barack Obama, um bloqueio orçamental levou a 16 dias de paralisação da maior parte dos serviços públicos nos Estados Unidos.