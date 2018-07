Sacha Baron Cohen volta ao cinema com "The Lesbian"

Who Is America? (Quem é a América?) é a nova série do humorista britânico Sacha Baron Cohen, que se propõe em sete episódios interpretar quatro personagens diferentes cujo objetivo é satirizar a vida política e cultural dos Estados Unidos da América na era Donald Trump.

No primeiro episódio de Who Is America?, que foi para o ar neste domingo no canal a cabo Showtime, o comediante apresentou-se como um especialista em terrorismo israelita e levou dois congressistas dos Estados Unidos a apoiarem um projeto fictício de jardins infantis para crianças até três anos.

A ideia inclui um falso vídeo de instrução com músicas infantis e gunimals - armas adornadas com brinquedos macios - que supostamente ajudarão as crianças a enfrentar os tiroteios nas escolas, um problema tão presente na comunidade americana.

Os congressistas republicanos Dana Rohrabacher, da Califórnia, e Joe Wilson, da Carolina do Sul, juntamente com o ex-líder republicano do Senado Trent Lott, lobista de um escritório de advocacia de Washington, mostram apoiar o projeto, ao lado do defensor dos direitos das armas, ex-congressista e locutor de rádio Joe Walsh.

Quando o episódio foi para o ar, ninguém sabia qual seria a reação. A Showtime e Sacha Baron Cohen recusaram-se a comentar o programa. Rohrabacher, Wilson e Lott também não deram resposta aos pedidos de reação.

Walsh foi o único que aceitou proferir um comentário sobre o formato. O ex-congressista de Illinois, disse à CNN que foi convidado por uma equipa de documentário para ler as falas de um teleponto que apresentava várias supostas inovações israelitas, incluindo a ideia de armar crianças de 4 anos para se defenderem contra terroristas.

"Eu provavelmente vou rir de mim mesmo" quando o episódio for para o ar, disse, acrescentando que é fã de Baron Cohen. "Ele é muito engraçado porque faz com que as pessoas digam coisas estúpidas."

O programa marca o primeiro projeto televisivo de Baron Cohen uma década depois de lançar a carreira cómica como o subversivo rapper inglês branco Ali G., cujos entrevistados incluíram Donald Trump e Newt Gingrich. O falso documentário que produziu em 2006, Borat, ridicularizou o Cazaquistão e os americanos suburbanos.

Em Who Is America?​​​​​​​, Baron Cohen também faz mira aos meios de comunicação ao fazer-se passar por um repórter de rádio liberal numa turnê pós-2016, e por um homem com deficiência que circula com a ajuda de uma mota que se propõe investigar notícias falsas.

No primeiro episódio, a personagem de jornalista de rádio de Baron Cohen aparece a jantar na casa de dois partidários de Trump na Carolina do Sul, a quem entusiasma com histórias sinistras da suposta família.