Já há confrontos em Paris: manifestantes radicais prometem dia de apocalipse

Um restaurante português no "olho do furacão" dos "coletes amarelos" em Paris

A polícia francesa já foi obrigada a usar da força e a recorrer a gás lacrimogéneo perante os manifestantes nas ruas de Paris, neste Dia do Trabalhador. A presença anunciada de mais de um milhar de elementos radicais vestidos de negro, denominados black blocs, que se juntam a sindicalistas e aos membros dos "coletes amarelos", torna as manifestações de 1.º de Maio em França em eventos de alto risco, com os radicais a prometerem "um dia de apocalipse" e as forças de segurança a responderem com vigilância apertada.

Na zona de Montparnasse registaram-se já os primeiros incidentes entre polícia e manifestantes, no arranque do cortejo do 1.º de Maio, organizado tradicionalmente pelas forças sindicais e este ano reforçado pelo movimento dos 'coletes amarelos', que vai percorrer esta tarde as ruas da capital francesa entre a estação de Montparnasse e a Praça d'Italie, concentrando-se assim na margem esquerda do Sena.

O jornal Le Parisien partilhou o vídeo de uma mulher a ser detida pelas autoridades.

Esta manhã, segundo informações da Prefeitura de Paris citadas pelo mesmo jornal, já tinha sido efetuadas 165 detenções e mais de 9000 controlos preventivos foram conduzidos pela polícia. Foram apreendidas armas brancas e materiais usados para a elaboração de 'cocktails molotov'.

Perante a ameaça de uma tarde tensa devido à afluência de 'black blocs' vindos de toda a Europa para perturbar este protesto, os controlos em Paris e nos seus arredores começaram na tarde de terça-feira e,

O Ministério do Interior anuncia que são esperados cerca de 115.000 manifestantes em toda a França, incluindo 25.000 a 35.000 em Paris. No sistema policial implantado em Paris, existem 190 motos da Brigada de Repressão à Ação Violenta (BRAV) e há 7.400 agentes da autoridade destacados para este protesto.

O Ministério do Interior prometeu "a maior vigilância" sobre a presença anunciada de "mil a dois mil ativistas radicais possivelmente reforçados com indivíduos do exterior que poderiam espalhar desordem e violência".

No entanto, entre os manifestantes que estão identificados com 'coletes amarelos' e os que pertencem aos sindicatos, vários indivíduos estão de cara tapada e vestidos de negro, indicando que a manifestação foi infiltrada pelos 'black blocs', podendo degenerar em confrontos violentos com a polícia.