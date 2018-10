Conduz mais de três horas para entregar pizza a cliente com cancro terminal

Um gerente de um restaurante norte-americano percorreu mais de 300 quilómetros para entregar uma pizza a um cliente que está a lutar contra um cancro terminal.

Rich Morgan vive há 25 anos com a mulher, Julie Morgan, em Indianápolis, no estado norte-americano do Indiana. Antes, quando o casal vivia em Battle Creeck, no Michigan, fazia questão de comer no restaurante Steve´s Pizza e, desde então, que Rich sempre afirmou que a pizza daquele estabelecimento era a melhor de todas.

De acordo com a Fox News, o casal estava a planear para breve uma visita ao restaurante, até que Rich recebeu a notícia de que a sua batalha contra o cancro estava a terminar e que o passo seguinte seria o internamento numa unidade de cuidados paliativos.

O pai de Julie entrou em contacto com Dalton Shaffer, o gerente do Steve's Pizza, e contou-lhe toda a história. Na última terça-feira, Shaffer, de 18 anos, fez-se à estrada até Indianápolis, e chegou à casa de Julie pelas 02:30 com "duas pizzas extra especiais".

"Dalton trouxe muita alegria para a nossa família - e a melhor pizza no mundo - num momento muito difícil", escreveu Julie, num post que logo na terça-feira foi partilhado mais de 3000 vezes e registou mais de 5 mil reações.