Condenados a 9 anos de prisão, membros de La Manada vão continuar em liberdade

Os membros de La Manada que violaram uma jovem de 18 anos em 2016, nas festas de San Fermin, em Pamplona, vão continuar em liberdade. O tribunal da segunda secção da Audiência Provincial de Navarra (APN) decidiu esta quinta-feira manter em liberdade condicional os cinco condenados por abuso sexual.

Os sevilhanos foram condenados em abril a nove anos de prisão por abuso sexual, aproveitando-se da sua superioridade em relação à vítima, uma sentença que foi confirmada há um mês pelo Tribunal Supremo de Navarra. Isto já depois de em junho terem saído em liberdade condicional por, segundo a Audiência Provincial de Navarra, não haver risco de fuga ou de voltarem a cometer o mesmo crime. Os membros de La Manada estiveram dois anos na prisão e foram soltos para aguardar em liberdade o recurso interposto pela defesa

Agora, dois dos três juízes da segunda secção da APN - um deles defendia a prisão sem direito a fiança - mantiveram a decisão de manter os condenados em liberdade condicional até que o Supremo Tribunal decida sobre os recursos apresentados por todas as partes. Uma decisão que contraria os pedidos do Ministério Público espanhol, do governo de Navarra, da Câmara de Pamplona e do advogado da vítima, que pretendiam que José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero e Alfonso Jesús Cabezuelo voltassem para a prisão. Os cinco sevilhanos vão ter de continuar a apresentar-se três vezes por semana às autoridades e estão proibidos de sair do país e de entrar na Comunidade de Madrid, onde a vítima mora.

Tribunal exclui agressão sexual



Há cerca de um mês, em 5 de dezembro de 2018, o Tribunal de Navarra confirmou que o grupo abusou sexualmente de uma jovem, aproveitando-se da sua superioridade em relação à vítima, mas excluiu a existência de agressão sexual. Numa decisão que também não reuniu unanimidade - dois dos cinco juízes do Tribunal Supremo de Navarra votaram contra a confirmação da sentença - os magistrados admitiram que as relações sexuais foram realizadas sem consentimento da vítima, mas "na opinião da maioria do tribunal, é duvidosa a ocorrência de intimidação, necessária para qualificar aquelas ações como agressão sexual ou violação". Para os juízes, não há provas da "imprescindível ação intimidatória ou ameaça dos arguidos, expressa ou tácita".



Em 26 de abril, a Audiência Provincial de Navarra condenou os cinco sevilhanos membros do grupo que se autointitulava La Manada no WhatsApp a nove anos de prisão por abuso sexual, mas absolveu-os do crime contra a intimidade, apesar de terem filmado a agressão com os seus telemóveis, e de roubo com violência, apesar de terem levado o telemóvel da vítima. Uma sentença que gerou uma onda de indignação em Espanha, com milhares de pessoas a saírem às ruas em protesto. A Procuradoria-Geral recorreu da sentença e exigiu uma pena de 22 anos e 10 meses por agressão sexual, roubo e delito contra a intimidade.