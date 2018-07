Condenada a prisão por desligar chamadas de emergência

Crenshanda Williams, de 44 anos, ex-funcionária do serviço de urgência 991 (o equivalente ao 112 em Portugal) foi condenada a 10 dias de prisão e 18 meses em liberdade condicional por desligar as chamadas telefónicas de cidadãos que ligavam a pedir ajuda ou a relatar alguma situação de emergência.

"Os cidadãos de Harris County confiam nos operadores do 911 para disponibilizarem ajuda quando precisam. Quando um funcionário público trai a confiança da comunidade e viola a lei, temos a responsabilidade de responsabilizá-lo criminalmente", argumentou Laureen Reeder, a procuradora assistente, num comunicado.

De acordo com o tribunal, Creshanda Williams desligava sistematicamente chamadas de emergência, que incluíam "relatos de roubo, veículos em excesso de velocidade e assassinatos", conforme mostram os relatórios.

As autoridades constataram através de gravações que a norte-americana era uma operadora com um registo anormal de chamadas curtas, que duravam não mais do que 20 segundos. Chamadas essas que foram atribuídas a Williams entre outubro de 2015 e março de 2016.

Numa das chamadas, Creschanda Williams foi apanhada a dizer: "Ninguém tem tempo para isso". E logo depois desligou.

À estação de televisão ABC, o advogado da antiga operadora do 911 explica que não se tratou de um ação maldosa da sua cliente.

A defesa argumenta que Creschanda desligava as chamadas porque não estava pronta para as atender no seu posto de trabalho e que nunca pensou que esta ação terminasse com a ligação. Acreditava que a chamada passava para outra operadora que já estaria pronta a receber os telefonemas no serviço central de atendimento do 911 de Houston.

O tribunal não acreditou nesta versão e condenou a norte-americana.