Concorda com a hora de verão? Vote

A Comissão Europeia lançou uma consulta pública que estará ativa até ao dia 16 de agosto: pretende avaliar se vale a pena mudar a hora duas vezes por ano para estar mais adaptada aos padrões da luz do dia. E, de certa forma, garantir que os habitantes dos 27 países da UE se deitem e levantem mais ou menos à mesma hora.

A Diretiva 2000/84/CE estipula que se entende por "hora de verão" o período "durante o qual a hora é adiantada 60 minutos em relação à hora do resto do ano". Tem início à 1 hora da manhã, tempo universal, do último domingo de março.

Os cidadãos europeus e as partes interessadas são convidados a dizer de sua justiça preenchendo um questionário, disponível em todas as línguas da UE.

A consulta pública, entre o dia 6 de julho e 16 de agosto, faz parte da avaliação da Comissão sobre a "hora de verão" para decidir se as regras devem ou não ser alteradas.

Surge no seguimento da votação pelo Parlamento Europeu de uma resolução em fevereiro, bem "como dos pedidos dos pedidos dos cidadãos e determinados Estados", justificam os responsáveis da Comissão.

A moção para a avaliação pormenorizada da mudança de hora foi aprovada depois de a ideia ter sido lançada pela Finlândia, que tem a capital mais norte da União Europeia, e pediu à UE para acabar com esta tradição.

Desde 1996 que a mudança de hora é coordenada pela União Europeia, com todos os estados-membros a adiantarem os relógios no último domingo de março e a recuarem para o horário de inverno no último domingo de outubro.