Tribunal alemão decidiu que a Kuwait Airways não está autorizada a fechar contratos com israelitas

Um tribunal alemão decidiu esta quinta-feira que a companhia aérea nacional do Kuwait não pode transportar cidadãos israelitas porque poderia enfrentar consequências no país de origem caso o fizesse, num processo de um cidadão de Israel contra a empresa.

O Tribunal do Estado em Frankfurt, na Alemanha, escreveu no veredicto que a transportadora Kuwait Airways não está autorizada a fechar contratos com israelitas, de acordo com a lei do país, devido ao boicote a Israel por parte dos países do Médio Oriente.

O tribunal acrescentou que não avaliou se "a lei faz sentido" mas que as repercussões que a companhia enfrentaria "não são razoáveis" para que se viole a lei.

Os empregados poderiam enfrentar penas de prisão ou multas.

Um cidadão israelita processou a companhia depois de ter marcado um voo de Frankfurt para Banguecoque com uma paragem na capital do Kuwait.

A Kuwait Airlines cancelou a marcação quando o cliente revelou ter um passaporte israelita e ofereceu-se para lhe marcar um voo noutra companhia.