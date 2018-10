Companhia aérea americana permite levar cavalos miniatura a bordo

Há um novo animal permitido a bordo dos aviões da Alaska Airlines: o cavalo miniatura. Além dos cães e dos gatos, os cavalos miniatura passaram a fazer parte da lista dos animais expressamente permitidos nos voos da companhia aérea.

De acordo com o The New York Times, estes são permitidos enquanto animais de serviço, ou seja, quando têm como função ajudar pessoas com deficiência.

O uso de cavalos miniatura como animais de serviço é, de acordo com a mesma publicação, bastante raro, mas pode ser útil, já que estes animais são robustos, têm uma vida longa, e podem ajudar pessoas com problemas de mobilidade ou cegas.

Eric Lipp, diretor de uma organização sem fins lucrativos que apoia viajantes com deficiência, diz que só conhece três pessoas nos EUA que usam estes animais para assistência. "Mas eles podem executar funções como levantar, carregar, puxar ou empurrar", frisou.

Até agora, os cavalos miniatura não foram impedidos de voar pela companhia aérea, mas a questão nunca se levantou. À medida que as pessoas tentavam voar com diferentes espécies (ouriços, cobras, insetos, roedores), a empresa aumentava a lista dos animais proibidos a bordo. A partir de agora, a empresa determina quais os que são permitidos, impedindo todos os outros de viajar.

De acordo com as regras da empresa, os animais de serviço viajam gratuitamente, enquanto os de estimação estão sujeitos a uma taxa.

Citado pelo NYT, Prentice, responsável pelo serviço de defesa dos clientes da companhia aérea, diz que o cavalo miniatura - que geralmente tem dois a três metros de altura - seria capaz de viajar à frente dos passageiros sentados na primeira fila.