Como um judeu austríaco pôs tão alto a fasquia ao Brasil

Escreveu Stefan Zweig: "Agora me acho na foz do Amazonas, ou melhor, numa das suas fozes, das quais cada uma é mais larga do que a de qualquer dos nossos rios da Europa." Uso a tradução feita no Brasil (Zweig, austríaco, usava o alemão na sua obra) para homenagear o país que o grande escritor tornado apátrida pelos nazis designou como o do futuro. Chegado de uma Europa que Hitler (outro austríaco, transformado em führer da Alemanha) condenara à destruição através da guerra, o judeu Zweig deixou-se deslumbrar pela imensidão do Brasil, onde cabem a Ucrânia, a França, a Espanha, a Polónia, a Alemanha, a Itália, toda a Escandinávia e ainda mais uns quantos países europeus. Deixou-se também deslumbrar pela quantidade de gente e a diversidade dela, mais de 200 milhões hoje, muitos descendentes de portugueses, muita mestiçagem de branco, índio e negro, muitos filhos e netos de italianos, alemães ou japoneses, muita mistura variada mesmo. O mais famoso dos presidentes brasileiros, Juscelino Kubitschek, criador de Brasília, usava o apelido checo da mãe, mas era Oliveira por parte do pai.

Com tal terra e tal povo, imaginou Zweig, só havia um destino possível e daí o nome do livro que publicou em 1941 e logo foi um sucesso, com tradução nas principais línguas: Brasil, País do Futuro. Era um livro, pois, de um homem deslumbrado, de alguém que cresceu nesse cosmopolita Império Austro-Húngaro já desaparecido, e que desiludido com a Europa desesperadamente procurou uma utopia, encontrando-a nesses trópicos que falam português. Ironia, Zweig suicidou-se no Brasil um ano depois do livro. Não estava desiludido com o país, simplesmente deixou de acreditar na humanidade.

Passaram quase 80 anos desde a passagem de Zweig pelo Brasil, mas a promessa do livro mantém-se.E às vezes surgem políticos que parecem destinados a aproveitar o melhor da terra e do povo para concretizarem o tal futuro. Kubitschek foi um deles, mas a seguir chegou a ditadura militar. Lula da Silva, o metalúrgico, foi outro, capaz tanto de fazer a economia crescer como de alimentar os mais pobres, mas a seguir veio uma sucessora sem carisma e sem génio, o fim do alto valor das matérias-primas e a fragmentação ainda maior do sistema partidário brasileiro, terreno fértil para as múltiplas traficâncias que a justiça tem vindo a mostrar e que não poupam nem Lula (preso por corrupção, apesar de liderar as sondagens presidenciais até há pouco) nem, muito menos, o seu partido.

No dia 7 de outubro vai ser eleito novo presidente. Lideram as sondagens Jair Bolsonaro, um capitão que escolheu um general para vice e tem um discurso de extrema- direita, e Fernando Haddad, que era para ser só o número dois de Lula se este pudesse candidatar-se. Um ganhou fôlego à custa do antilulismo, o outro só pode ganhar se for o campeão do lulismo, ainda forte nas camadas pobres e no Nordeste. À espera de uma oportunidade neste Brasil dividido está Ciro Gomes, homem do centro-esquerda capaz de falar grosso com Bolsonaro como este faz com os adversários. Não sei se é homem para dar ao Brasil o tal futuro, mas talvez seja o melhor que os brasileiros têm para escolher nesta altura. Pelo menos tem no currículo um livro de título pragmático: Um Desafio Chamado Brasil.