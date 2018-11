Comissão dos Direitos Humanos preocupada com "discurso de ódio" de Bolsonaro

A presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) disse hoje estar preocupada com o "discurso de ódio" do recém-eleito Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

"Estamos preocupados, porque essas declarações fazem claramente parte do que a comunidade internacional de direitos humanos chama de discurso de ódio", disse Margarette May Macaulay à agência France-Press no Rio de Janeiro, onde se encontra desde o dia 05, numa missão da CIDH.

Margarette May Macaulay, jamaicana, afirmou estar particularmente preocupada com as declarações de Jair Bolsonaro, que, quando era candidato, declarou que um polícia que mate um suspeito em serviço deveria ser "condecorado" e não responder no tribunal.

"Achamos atroz que qualquer um, especialmente alguém que procura ocupar o cargo mais alto do Estado, possa ser o autor de tal declaração e esperamos que isso não passe das palavras", afirmou Macaulay.

"Não pode ser real, é tão extremo que não podemos imaginar que isso possa acontecer", acrescentou a presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Jair Bolsonaro, de 63 anos, candidato da extrema-direita, foi eleito Presidente do Brasil no dia 28 de outubro e é apologista de um forte programa de segurança, que inclui a autorização de porte de armas pela população, assim como uma maior "segurança judicial" para a polícia, garantindo que possa fazer uso das suas armas de serviço.

Para a presidente da CIDH, "a impunidade de execuções extrajudiciais e as prisões ilegais" já são um dos principais problemas do Brasil em relação a violações dos direitos humanos.

Margarette May Macaulay também frisou a "impunidade dos casos de violência contra os afrodescendentes e os índios".

Segundo dados do Diretório de Segurança Pública do Brasil, 5.144 pessoas morreram durante intervenções policiais no país em 2017, numa média de 14 pessoas por dia, o que representa um aumento de 20% em relação a 2016.