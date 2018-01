Pub

A ingestão do líquido pode causar vómitos e dificuldades respiratórias

Chama-se Tide Pod Challenge e é o novo desafio dos adolescentes na Internet. Além de se filmarem a ingerir cápsulas de detergente, alguns deles chegam a cozinhar refeições com a cápsula, cujo conteúdo pode ter graves consequências para a saúde.

As cápsulas de detergente possuem várias substâncias embaladas em plástico que se dissolvem em contacto com água: podem incluir detergente em pó, lixívia e amaciador.



O desafio ganhou o nome do detergente Tide por causa das embalagens coloridas, mas existem muitas marcas que usam o mesmo tipo de embalagens individuais.



De acordo com a CNN, o desafio ganhou adeptos entre os adolescentes norte-americanos depois de alguns deles partilharem imagens como esta:

A Procter and Gamble, empresa que detém a Tide, já reagiu ao desafio com o alerta:

"Os nossos recipientes de roupa são detergentes altamente concentrados que são projetados para serem lavados e usados com segurança em milhões de casas por dia. Só devem ser usados para limpar roupas e devem ser armazenados longe de crianças, independentemente da circunstância, mesmo que seja uma piada", disse a empresa, através de um comunicado partilhado pelos media norte-americanos.

Os Centros para o Controlo de Doenças (CDC) publicaram um relatório em 2012 sobre os riscos de ingerir estas cápsulas depois de várias crianças terem apresentado sintomas como vómitos, confusão mental e dificuldades respiratórias após a ingestão desses pacotes.

De acordo com o CDC, a ingestão deste tipo de cápsulas tem maiores efeitos adversos do que a exposição ao detergente normal.

