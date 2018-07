Reuters avança que dois dos 12 rapazes já foram resgatados da gruta na Tailândia

"Dois dos jovens estão cá fora. Estão neste momento no hospital de campanha, perto da gruta. Estamos a examinar a sua condição física. Não vão ser levados já para o hospital de Chiand Rai", declarou, à Reuters Tossathep Boonthong, responsável pelo departamento de saúde de Chiang Rai e parte da operação de resgate dos jovens e do treinador.

"Um chefe da polícia local acabou de me dizer que dois dos rapazes já saíram da gruta. Estão a salvo e, aparentemente, razoavelmente bem", escreveu na sua conta de Twitter o jornalista John Irvine, da ITV News, que está no terreno.

Um comandante do exército tailandês afirmou hoje que o resgate dos 12 jovens e do treinador de futebol, presos há 15 dias numa gruta inundada no norte do país, pode demorar entre dois a quatro dias. Acompanhe em direto

A emoção percorre o mundo inteiro com a atenção dirigida a uma gruta na Tailândia. Começou a operação de resgate dos miúdos e do treinador que estão presos desde o dia 23 de junho.

A operação começou com a entrada dos primeiros mergulhadores às 10:00 (04:00 em Lisboa) na gruta, anunciou o chefe da célula de crise e governador da província de Chiang Rai, no norte do país, Narongsak Osottanakorn. Pode demorar entre dois a quatro dias, mas é um corrida contra o tempo e contra a chuva.