Três dos feridos, crianças que seguiam no autocarro escolar, estão em estado grave

Uma colisão frontal entre uma viatura ligeira e um autocarro escolar em Manciet, no departamento de Gers, França, fez esta quinta-feira 27 feridos, dos quais cinco em estado grave.

Segundo o jornal Ouest France, no automóvel estava apenas o condutor, que ficou ferido, e no autocarro viajavam 45 alunos, com idades entre os 14 e os 15 anos, bem como cinco auxiliares. Os feridos graves serão todos adolescentes que seguiam no autocarro. Nenhum correrá risco de vida.

O acidente aconteceu pelas 13:00, hora local - menos uma hora em Lisboa. O autocarro terá tombado na estrada quando o automóvel recusou dar-lhe passagem num sinal de Stop na estrada nacional 524 entre Eauze e Manciet, explicou à AFP fonte das autoridades. "O choque foi amortecido porque o autocarro caiu num campo húmido", explicou o autarca de Eauze, que por um acaso se encontrava próximo do local do acidente.

Na altura da colisão, o autocarro regressava ao colégio Jean-Rostand, em Eauze. Os alunos tinham participado da parte da manhã num fórum de orientação numa localidade nas imediações.