Pub

Partidos aliados ao Likud do primeiro-ministro defendem que este pode continuar em funções até ser condenado em tribunal.

O primeiro-ministro israelita vai manter-se em funções - pelo menos mais alguns meses. A notícia foi conhecida ontem e resulta do apoio expresso pelos principais partidos coligados no governo com o Likud de Benjamin Netanyahu. Estas formações decidiram adiar uma posição final até ser conhecida a decisão do procurador-geral sobre as acusações de corrupção que pendem sobre o chefe do governo.

O procurador-geral Avichai Mandelblit, nomeado para o cargo por Netanyahu, tem ampla latitude de tempo para decidir se há ou não matéria que justifique um julgamento. A haver, seria a primeira vez que um chefe do governo em funções seria julgado.

Netanyahu é acusado, em casos distintos, de ter recebido prendas luxuosas de milionários israelitas e de ter feito um acordo clandestino com o responsável de uma publicação para prejudicar outro título.

Na conclusão de uma longa investigação, a polícia israelita concluiu que o primeiro-ministro, de 68 anos, é culpado de corrupção e de quebra de confiança. Também a mulher de Netanyahu, Sara, poderá ser acusada de corrupção num terceiro caso, referiam ontem os órgãos de comunicação israelitas. O filho do casal, Yair, enfrenta também um julgamento perante a justiça, ainda num caso distinto dos outros.

Quanto ao chefe do governo, que até hoje venceu quatro eleições, é acusado no designado "caso 1000" de ter recebido subornos de várias pessoas e de, subsequentemente, ter favorecido os seus interesses. Netanyahu terá tido pagos quartos de hotéis de luxo e recebido caixas de champanhe e charutos de alta qualidade de um produtor israelita baseado em Hollywood, Arnon Milchan, e de um empresário australiano que opera na área do jogo, James Packer. Em contrapartida, Netanyahu terá ajudado o primeiro a obter um visto permanente para os Estados Unidos e uma autorização de residência em Israel para o segundo.

As outras acusações contra Netanyahu, que constam do chamado "caso 2000", indicam que o primeiro-ministro planeou com o proprietário do diário Yediot Ahoronot, Arnon Mozes, a elaboração de legislação favorável que prejudicasse uma outra publicação, o tabloide Israel Hayom, considerada pró-Netanyahu, mas o principal concorrente do Yediot. Este último era habitualmente crítico do chefe do governo e passaria a ter uma posição editorial mais comensurada para com Netanyahu em troca da nova legislação. Existem gravações das conversas, mas o primeiro-ministro nega qualquer ilegalidade.

Para o líder do principal parceiro de coligação do Likud, Avigdor Liberman, do Israel Beytenou, Netanyahu "pode continuar em funções, desde que não seja condenado em tribunal".

Numa conferência de imprensa ontem em Jerusalém, Netanyahu garantiu que não tenciona demitir-se e que os casos "estão cheios de buracos, como um queijo suíço". Criticou o facto de o líder de um dos partidos da oposição, Yair Lapid do Yesh Atid, ser testemunha-chave, argumentando ser alvo de uma campanha de desestabilização política. Várias figuras públicas, entre elas o antigo primeiro-ministro Ehud Barak, têm apelado à demissão de Netanyahu.